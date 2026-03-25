Parkarbetare med maskininriktning till ny enhet inom parkdrift
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
"Välkommen att vara med och starta upp en helt ny verksamhet tillsammans med mig och mina kollegor! Som din chef skapar jag förtroende genom ett tillitsbaserat ledarskap, jag coachar och motiverar mina medarbetare i vardagen.
Om du som jag, tycker det är viktigt att ha kul på jobbet och alltid ger 100%, hoppas jag att du vill bli en del i vårt nya team." //Karin Ringholm, enhetschef
Under hösten 2026 kommer Farsta stadsdelsförvaltning att ta över parkdriften i egen regi. I denna tjänst får du möjligheten att vara med och starta upp en ny verksamhet med fokus på att sköta, underhålla och utveckla välskötta och hållbara park- och naturmiljöer. Farsta stadsdelsområde består av 600 hektar park- och naturmark som bland annat inkluderar ett femtiotal lekplatser och parker samt lika många spontanidrottsanläggningar.
Parkteamet utgår från en nyrenoverad lokal i Högdalen där vi samarbetar med övriga stadsdelar i söderort.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en omväxlande roll där du, tillsammans med övriga parkarbetare och arbetsledare, är med och formar till den nya driftsorganisationens. Parkarbetare rapporterar till enhetschef för stadsmiljö.
Vi tillämpar förskottssemester samt möjlighet till semesterväxling. Likaså friskvårdsbidrag och möjlighet att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads sim- och gymanläggningar. Läs mer om förmåner i Stockholms stad här.
Din roll
Som parkarbetare med maskininriktning bidrar du till att skapa en välskött och trivsam miljö för Farstas invånare. Verksamheten utför uppdrag med målet att arbeta långsiktigt, hållbart och cirkulärt vilket bl.a. innebär att vi strävar mot en fossilfri maskinpark. Du kommer att arbeta utomhus med bl.a. grönyteskötsel och renhållning tillsammans med övriga i parkteamet. Arbetet är fysiskt krävande och utförs i alla väderförhållanden. Vi söker dig med hög arbetsvilja och som är redo att ta i. Tjänsten är på 100% och helgarbete kan förekomma.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
• Maskinkörning (transporter, lövupptagning, slåtter, harvning)
• Grönyteskötsel, såsom gräsklippning och ogräsrensning
• Renhållning
• Beskärning av träd och buskar
• Tillsyn av lekplatser, utegym, hundrastgårdar och badplatser
• Underhåll och reparation av park- och lekparksutrustning
• Naturvårdsskötsel
• Plantering och bevattning
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasial utbildning
• Grundläggande utbildning inom parkskötsel alternativt aktuell arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Minst tre års erfarenhet av traktor, hjullastare, redskapsbärare
• Kunskap om samt erfarenhet av reparationer och underhåll av parkmaskiner
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Grundläggande IT-kunskaper
Det är meriterande om du har:
• Hjullastarkort, C-körkort, B96/BE-körkort, Truckkort TLP10
• Motorsågskörkort AB, Röjsågskort RA och RB
• Arbete på väg 1 och 2
• Utbildning från Stockholms stad: Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark
• Heta arbeten
• Erfarenhet av svetsarbete
• Utbildning i säkra lyft, lekplatssäkerhet enligt SSEN1176, säkerhet för utegym och fitnessutrustning SSEN16630
Som parkarbetare möter du Farstas invånare dagligen vilket gör att du är stadsdelens ansikte utåt. God service och ett gott bemötande är självklarheter för dig. Därför är det viktigt att du är tydlig och har god samarbets- och kommunikationsförmåga - både när det gäller kollegor, samarbetspartners och invånarna i stadsdelen. Driftsområdet är stort vilket innebär att du behöver ha en helhetssyn, men även kunna se detaljer, samt vara strukturerad i ditt arbetssätt. Tjänsten kräver att du är självgående och gillar att arbeta utomhus!
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Vid ledande eller kritisk befattning kan även utdrag ur belastningsregistret bli aktuellt. Utdraget skickas digitalt till arbetsgivaren vid begäran och ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1447".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
För detta jobb krävs körkort.
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Stadsutveckling, Stadsmiljö
Karin Ringholm karin.ringholm@stockholm.se 08-50818797
9819190