Parkarbetare med inriktning trädgårdsmästare
2026-01-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vill du vara med när vi startar en helt ny organisation med fokus på att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö i Bromma? Nu när vi ställer om till drift av park- och grönområden i vårt stadsdelsområde, söker vi dig som vill vara med på resan i rollen som parkarbetare med inriktning trädgårdsmästare.
Bromma stadsdelsområde står inför en spännande förändringsresa där vi förbereder för att ta över renhållning och skötsel av park- och grönområden i kommunal regi. Här bor omkring 82 000 invånare.
Du kommer att ingå i den nya enheten för drift av parker och grönområden som tillsammans med projektorganisationen ingår i område stadsmiljö. Enheten kommer bestå av en arbetsledare och ett team av parkarbetare som leds av en enhetschef. Gruppen kommer utgå från en gemensam verksamhetslokal som delas med andra kollegor från området stadsmiljö.
Vi har höga ambitioner att utveckla stadsdelsområdets offentliga utomhusmiljöer och ser framemot att ha med dig på resan! Varmt välkommen in med din ansökan!
Vi erbjuder
Bromma har tre naturreservat och drygt 500 hektar naturmark. Skog- och naturvård samt biologisk mångfald är en naturlig del av vårt arbete och fokus i stadsdelen. Vi förvaltar idag tre naturreservat, Kyrksjölötens naturreservat, Judarns naturreservat och en del av Grimsta naturreservat samt ett flertal finparker och perennplanteringar.
För oss är det viktig att ha roligt på jobbet! Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp med fokus på invånarna i Bromma. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Du erbjuds goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Läs gärna mer om våra förmåner och att jobba i Stockholms stad här .
Din roll
Som parkarbetande trädgårdsmästare bidrar du till att skapa en trygg, välskött och trivsam miljö för Brommas invånare med målet att arbeta långsiktigt, hållbart och cirkulärt. Tillsammans med de andra femton parkarbetarna på enheten utgör ni parkgruppen och har daglig dialog med driftområdets arbetsledare.
Enheten för drift av parker och grönområden är en verksamhet under uppbyggnad. Parkdrift i egen regi startar igång under våren 2026 efter att ha legat ute på entreprenadkontrakt i över tjugo års tid. Här har du en möjlighet att påverka utvecklingen av den nya enheten genom att bidra med din kunskap och erfarenhet. Tillsammans kommer enheten ha fokus på att utforma effektiva och klimatsmarta arbetsmetoder och en hållbar drift som ger värde för invånarna och miljön i Bromma.
Dina arbetsuppgifter kommer variera över året och exempelvis bestå av:
• skötsel av planteringsytor
• gräsyteskötsel av gräsmattor, långgräsytor och ängar
• trädfällning och naturvård
• beskärning av träd och buskar
• häckklippning
• plantering av träd, buskar, perenner med flera
• rondering och tillsyn av lekplatser, hundrastgårdar, utegym
• underhåll och reparation av park- och lekplatsutrustning
• renhållning
• identifiering av förbättringsförslag kopplat till växter och grönytor i driftområdet
• vinterväghållning inklusive vinterberedskap
Både rollen och enheten är nya och under utveckling vilket innebär att du kan komma att utföra alla förekommande arbeten inom park- och naturmarksskötsel, renhållning och vinterväghållning. Du har schemalagd arbetstid och helgarbete kan förekomma i anslutning till exempelvis högtider och under högsäsong. Vinterberedskap ingår i tjänsten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• avslutad gymnasieutbildning inom trädgårdsskötsel, trädgårdsanläggning eller YH-utbildning som trädgårdsmästare
• aktuell erfarenhet som trädgårdsmästare under minst fyra säsonger
• B-körkort
• god växtkunskap av träd, buskar och perenner
• erfarenhet av vinterväghållning
Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• mobila arbetsplattformar, behörighet 1A, 1B, 3A, 3B
• röjsågsbehörighet nivå RA, RB
• kunskap om service och underhåll av handhållna parkmaskiner
• kunskap om GIS-system
Som parkarbetare möter du Brommas invånare dagligen och är stadsdelsområdets ansikte utåt. Därför är god service och ett trevligt bemötande en självklarhet för dig och att du drivs av att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Du är uthållig och arbetar självständigt och trivs med att arbeta utomhus alla årstider och oavsett väderlek. Du trivs med att samarbeta i team med kollegor och har en förmåga att lätt anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och prioriteringar.
I denna rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
