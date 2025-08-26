Parkarbetare med inriktning service och underhåll

Sundbybergs kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Sundbyberg
2025-08-26


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg, Solna, Stockholm, Ekerö, Södertälje eller i hela Sverige

Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.

Här i Sundbybergs stad är god service och ett positivt bemötande självklart - vi är ansiktet utåt för Sundbyberg. Du är uthållig, trivs med självständigt arbete och fungerar väl i grupp. Parkenheten består av 27 personer, varav ca 20 jobbar med skötseln av Sundbybergs park-, natur- och stadsmiljöer.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 26 september. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Vi erbjuder

• En arbetsplats där arbetsglädje och samarbete är grundläggande
• Goda förmåner - du kan förvänta dig kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
• Stor påverkansmöjlighet - som en del av en organisation som utvecklas har du en unik chans att påverka både metod och innehåll.
• Pågående utvecklingsarbete mot hållbarhet och biologisk mångfald i praktiken

Din roll

Tillsammans med park, gata- och anläggningsteamet jobbar du mot gemensamma mål - med daglig dialog med med kollegor och leverantörer.

Arbetsuppgifter (exempel på vad du gör över året)

• Funktionskontroll lekplatser
• Reparation av lekutrustning, bänkar mm.
• Montering papperskorgar, bänkar, skyltar mm.
• Verkstadsansvarig för parkenhetens utrymmen.
• Inköp förbrukningsmaterial
• Reparation och service av småmaskiner
• Tillgänglig för parkskötsel vid behov
• Identifiera förbättringspotential
• Vinterväghållning

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

• Flerårig och aktuell erfarenhet av anläggning, service och underhåll
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med handhållna maskiner
• B-körkort
• God kommunikationsförmåga på svenska - tal och skrift

Meriterande:

• Truckkort
• Heta arbeten
• C-körkort
• IT-vana, t.ex. Officepaketet
• Erfarenhet av snöröjning med maskin

Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.

Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.

Befattningen är en tillsvidareanställning heltid. Vinterberedskap ingår. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 26 september. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ersättning
. .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sundbybergs kommun (org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sundbybergs stad

Kontakt
Biträdande Parkchef
Therese Lindqvist
therese.lindqvist@sundbyberg.se

Jobbnummer
9477375

Prenumerera på jobb från Sundbybergs kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sundbybergs kommun: