Parkarbetare med inriktning service och underhåll
2025-08-26
Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.
Här i Sundbybergs stad är god service och ett positivt bemötande självklart - vi är ansiktet utåt för Sundbyberg. Du är uthållig, trivs med självständigt arbete och fungerar väl i grupp. Parkenheten består av 27 personer, varav ca 20 jobbar med skötseln av Sundbybergs park-, natur- och stadsmiljöer.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 26 september. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi erbjuder
• En arbetsplats där arbetsglädje och samarbete är grundläggande
• Goda förmåner - du kan förvänta dig kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
• Stor påverkansmöjlighet - som en del av en organisation som utvecklas har du en unik chans att påverka både metod och innehåll.
• Pågående utvecklingsarbete mot hållbarhet och biologisk mångfald i praktiken
Din roll
Tillsammans med park, gata- och anläggningsteamet jobbar du mot gemensamma mål - med daglig dialog med med kollegor och leverantörer.
Arbetsuppgifter (exempel på vad du gör över året)
• Funktionskontroll lekplatser
• Reparation av lekutrustning, bänkar mm.
• Montering papperskorgar, bänkar, skyltar mm.
• Verkstadsansvarig för parkenhetens utrymmen.
• Inköp förbrukningsmaterial
• Reparation och service av småmaskiner
• Tillgänglig för parkskötsel vid behov
• Identifiera förbättringspotential
• Vinterväghållning
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Flerårig och aktuell erfarenhet av anläggning, service och underhåll
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med handhållna maskiner
• B-körkort
• God kommunikationsförmåga på svenska - tal och skrift
Meriterande:
• Truckkort
• Heta arbeten
• C-körkort
• IT-vana, t.ex. Officepaketet
• Erfarenhet av snöröjning med maskin
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Befattningen är en tillsvidareanställning heltid. Vinterberedskap ingår. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 26 september. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
