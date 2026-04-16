Parkarbetare med fokus på städning och skötsel av parker
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vi står inför en spännande utvecklingsresa i Bromma där vi bygger upp en helt ny enhet för drift av park- och grönområden i egen regi. Vårt uppdrag är att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö där parker och grönområden är välskötta och bidrar till en trivsam miljö för stadsdelens cirka 82 000 invånare.
Den nya enheten kommer att bestå av en enhetschef, en arbetsledare och ett team om 16 parkarbetare. Gruppen utgår från en gemensam verksamhetslokal och arbetar nära övriga kollegor inom området stadsmiljö. Som parkarbetare är du en viktig del i att säkerställa hög kvalitet i skötseln av våra utemiljöer genom att stötta upp under sommarsäsongen.
Vi har höga ambitioner att utveckla stadsdelsområdets offentliga utomhusmiljöer och ser framemot att ha med dig på resan! Varmt välkommen in med din ansökan!
Vi erbjuder
Bromma har tre naturreservat och drygt 500 hektar naturmark. Vi förvaltar idag tre naturreservat, Kyrksjölötens naturreservat, Judarns naturreservat och en del av Grimsta naturreservat samt ett 80-tal lekplatser och tre strandbad.
För oss är det viktig att ha roligt på jobbet! Du blir en del av en engagerad arbetsplats med stort fokus på invånarna i Bromma. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande.
Din roll
Som parkarbetare under sommaren bidrar du till att skapa en trygg, välskött och trivsam miljö för Brommas invånare med målet att arbeta långsiktigt, hållbart och cirkulärt. Tillsammans med parkarbetarna på enheten utgör ni parkgruppen och har daglig dialog med driftområdets arbetsledare. Under sommarsäsongen förstärks enheten med feriearbetare.
Enheten för drift av parker och grönområden är en verksamhet under uppbyggnad. Parkdrift i egen regi startar igång under våren 2026 efter att ha legat ute på entreprenadkontrakt i över tjugo års tid. Här har du en möjlighet att påverka utvecklingen av den nya enheten genom att bidra med din kunskap och erfarenhet. Tillsammans kommer enheten ha fokus på att utforma effektiva och klimatsmarta arbetsmetoder och en hållbar drift som ger värde för invånarna och miljön i Bromma.
Dina arbetsuppgifter kommer variera och exempelvis bestå av:
• Plockstädning
• Papperskorgstömning
• Renhållning av Brommas parkmark
• Skötsel av planteringsytor
• Gräsyteskötsel av gräsmattor, långgräsytor och ängar
• Rondering och tillsyn av lekplatser, hundrastgårdar, utegym
Eftersom en större del av arbetet är förlagt utomhus, är det viktigt att du trivs med att arbeta ute oavsett väderlek. Både rollen och enheten är nya och under utveckling vilket innebär att du kan komma att utföra alla förekommande arbeten inom park- och naturmarksskötsel och renhållning. Du har schemalagd arbetstid och helgarbete kan förekomma i anslutning till exempelvis högtider och under högsäsong.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• Avslutad gymnasieutbildning
• God kommunikationsförmåga i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av trädgårds- och parkskötsel
• Yrkeserfarenhet
• Kunskap om och vana av handhållna parkmaskiner
• Erfarenhet av och/eller utbildning i Lekplatssäkerhet enligt SSEN1176 samt säkerhet för utegym och fitnessutrustning SSEN16630
Som parkarbetare möter du Brommas invånare dagligen och är stadsdelsområdets ansikte utåt. Därför är god service och ett trevligt bemötande en självklarhet för dig och att du drivs av att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Du är uthållig och arbetar självständigt och trivs med att arbeta utomhus alla årstider. Du trivs med att samarbeta i team med kollegor och har en förmåga att lätt anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och prioriteringar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten!Publiceringsdatum2026-04-16Övrig information
Anställningen avser perioden maj-oktober. För vissa tjänster finns även möjlighet till anställning under en kortare period, maj-augusti.
I denna rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Köpsvängen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Område Stadsmiljö - Parkdrift Kontakt
Ninja Walknut, Enhetschef 08-50806460 Jobbnummer
9859225
9859225