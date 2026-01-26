Parkarbetare för säsongsanställning Oskarshamns kommun
2026-01-26
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vi söker nu tre stycken engagerade parkarbetare för sommararbete! Ni blir en del av Parkenheten inom Gatuavdelningen, där vi tillsammans arbetar för att sköta och utveckla kommunens parker, grönytor och gatumiljöer.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och ta hand om våra gräsytor, planteringar och smycka våra allmänna platser. Genom ditt arbete bidrar du till att våra parker och utemiljöer upplevs som inbjudande och välskötta för såväl invånare som besökare.
Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat gräsklippning, trimning av gräs, häckklippning, barkning, uppstamning av träd, nedklippning av perenner och rosor, plantering, gödsling, ogräsrensning, vattning, städning samt tillsyn av fontäner och andra anläggningar.
Arbetet är varierande och kreativt, där ingen dag är den andra lik och där samarbete och arbetsglädje går hand i hand när vi skapar trivsamma och gröna miljöer.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har förkunskaper och intresse inom området och att du är en drivande, initiativtagande och kreativ person som ser möjligheter samtidigt som du är lyhörd. Det är också viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra, eftersom mycket av arbetet sker tillsammans i arbetsgruppen.
Du som person behöver trivas med att arbeta fysiskt utomhus. Arbetet sker stundvis i ojämn terräng och kan innebära tunga lyft, vilket kräver god fysik och hälsa. För tjänsten krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har motorsågskörkort samt förarbevis för lastmaskin eller lifttruck, men det är inget krav.
Löpande rekrytering kan komma att ske så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Välkommen att spendera din sommar utomhus, göra skillnad och ha kul på samma gång hos oss på Parkenheten i Oskarshamns kommun! Ersättning
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret
Skog och parkchef
