Parkarbetare - säsong i Brålanda/Frändefors

Parkenheten är en viktig part i stadsutvecklingen.
Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar/enheter utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll samt nybyggnation av markanläggningar. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en kommun med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.
Vi tillhör Gatuenheten som ansvarar för kommunens gator och vägar, gång och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser, skötsel av kommunägda badplatser, skogar, jordbruksmark och vatten, naturvård och naturanknutet friluftsliv samt trafik- och parkeringsfrågor. Gatuenheten hanterar också frågor som rör våra hamnar och båtplatser, torg och flaggning.
Gatuenheten ger sina medarbetare möjligheter att utvecklas och hos oss är det viktigt med en bra balans mellan arbete och fritid. I Vänersborgs kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och erbjuder olika personalförmåner bland annat via vår prisbelönta personalklubb.
Brålanda och Frändefors behöver förstärkning under våra mest intensiva månader. Vi söker parkarbetare som kan utföra förekommande arbetsuppgifter såsom gräsklippning, trimning, ogräsrensning, plantering och skötsel av rabatter, manuell renhållning samt trädvård.
Tjänsten innebär dagtidsarbete måndag till fredag. Vill du vara med oss och följa årstidsskiftningarna på nära håll så är du välkommen att söka.Kvalifikationer
Du är en person som är serviceinriktad och uppskattar hållbarhet, kvalitét och gemenskap. Det är viktigt för dig med ett betydelsefullt arbete, att du får möjlighet till utveckling och att du trivs av att förbättra varje medarbetares arbetsdag. Som parkarbetare kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Arbetsgruppen består av kompetenta kollegor med genuint intresse, mycket humor och nära till skratt, närhet till varandra och nära till arbetsledare och chef. Vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Dina kollegor och chef har alltid dörren öppen för frågor och dialog.
Hos oss känner du dig välkommen, trygg och inspirerad.
Ytterligare kvalifikationer är trädgårdsutbildning eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivare finner likvärdig.
Maskinvana och motorsågskörkort är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighetAnställningsvillkor
Tjänsterna innebär dagtidsarbete måndag till fredag. Säsongsarbetet är tidsbegränsat mellan perioden april - september 2026
Innan anställning som parkarbetare krävs registerutdrag enligt skollagen (2010:800).
Innan anställning som parkarbetare krävs registerutdrag enligt skollagen (2010:800).
Vi intervjuar fortlöpande under hela ansökningstiden.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
