Park- och trädgårdsarbetare till Växthus Sylten
Norrköpings kommun / Trädgårdsodlarjobb / Norrköping Visa alla trädgårdsodlarjobb i Norrköping
2026-02-04
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Trivs du med att arbeta utomhus och skapa vackra, gröna miljöer? Då kan du vara vår nya park- och trädgårdsarbetare!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Växthus Sylten är en enhet som tillhör Natur och bygg. Vi arbetar med att planera, driva upp växter, formge och sköta om flera av våra vackraste planteringar i centrala Norrköping. Vi ansvarar bland annat för kaktusplanteringen i Carl Johans park. Växthuset Sylten ansvarar även för utsmyckningar i samband med högtider.
Växthus Sylten består av fyra engagerade medarbetare som jobbar som park-och trädgårdsarbete. Vi finns på Syltenvägen 3, där vi är omgivna av ett vackert grönområde.
Vi söker nu en driven kollega under vår-och sommarsäsongen!
Dina arbetsuppgifter
Som park- och trädgårdsarbetare hos oss får du chansen att arbeta med att skapa och underhålla vackra gröna miljöer i Norrköping.
Du har ett varierande arbete i en utomhusmiljö där du planterar blommor och växter, klipper och rensar ogräs för att våra parker och planteringar ska vara fina och välskötta.
Under vår - och sommarsäsongen fokuserar vi på skötsel av växthus och grönyta. Du får också möjlighet att bidra till kaktusplaneringen som görs i Carl Johans park, tillsammans med dina kollegor.
Förutom att vårda det gröna tar du dig även runt med vår vattenbil och ser till att våra växter och blommor hålls fräscha och livskraftiga.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant gymnasieutbildning inom trädgård eller naturbruk, alternativt har erfarenhet av trädgårdsskötsel eller grönyteskötsel.
Som person är du positiv, driven och tar ansvar för att dina uppgifter blir genomförda på bästa sätt. Du har ett proaktivt förhållningssätt och tvekar inte att ta initiativ för att driva arbetet framåt.
Du är skicklig i ditt samarbete med andra och anpassar din kommunikation efter situationen och personen du möter.
Det förekommer ett högt tempo i arbetet och för att trivas i rollen ser vi att du är lugn och har förmågan att behålla fokus och effektivitet även under pressade förhållanden.
B-körkort är ett krav för tjänsten då arbetet innebär mycket bilkörning. Därför söker vi dig som är säker i trafiken och trivs med att köra bil.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: 1 mars till och med 31 oktober
Tillträdesdatum: 1 mars, alternativt enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag men viss helgtjänstgöring kan tillkomma
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 22 februari
Kontakt: Enhetschef, Ivana Lukic Grinneby, ivana.lukicgrinneby@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9724024