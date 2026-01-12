park- och renhållningsmedarbetare sökes till Göteborg Landvetter flygplats
2026-01-12
Är du intresserad av en operativ, bred tjänst på en flygplats? Då kan rollen som Airport Officer med inriktning park och renhållning på Göteborg Landvetter Airport vara något för dig. Tjänsten sträcker sig från april/maj till aug/sep 2026. Vad innebär rollen?
I rollen som Airport Officer på park och renhållning jobbar du framförallt med avfallshantering och sortering av avfall på våra miljöstationer. Under sommartid arbetar du även med parksköttsel, klipper gräs och röjer sly. Du håller även rent på våra ytor runt parkeringar och flygterminalen.
I denna tjänst arbetar du dagtid, måndag till fredag men även vissa helger. Introduktionen består av att du går dubbelt med en kollega för att lära dig arbetsuppgifterna och rutinerna.
Vem är du?
Vi ser att du har...
Gymnasieexamen
Körkortsbehörighet B
Flytande i svenska i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska tal och skrift
God förmåga att läsa och ta till dig skriftliga instruktioner och information
God fysik, då arbetet innebär tunga lyft och fysiskt arbete (t.ex. rensning av rabatter)
Som person är du samarbetsvillig, kommunikativ och noggrann. Du arbetar ofta i team om två personer och har ett högt säkerhetsmedvetande samt uppskattar tydliga processer och struktur i arbetet.Vad erbjuder vi dig?
Ett omväxlande och praktiskt sommarjobb utomhus.
Grundlig introduktion och stöd i arbetet.
Möjlighet att arbeta i ett engagerat team på en unik arbetsplats.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Therese Johnsson, Therese.johansson@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 9 februari, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia?Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
