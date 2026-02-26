Park- och renhållningsmedarbetare - Göteborg Landvetter Airport
Swedavia AB / Trädgårdsanläggarjobb / Härryda Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Härryda
2026-02-26
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Härryda
, Göteborg
, Malmö
, Ronneby
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du ha en viktig och varierad roll där du bidrar till en ren, säker och välskött flygplatsmiljö? Som park- och renhållningsmedarbetare på Göteborg Landvetter Airport blir du en nyckelperson i det dagliga arbetet med avfallshantering och grönyteskötsel. Detta är en heltidstjänst på tillsvidarebasis där du blir en del av ett engagerat team med högt fokus på säkerhet och kvalitet.
Vad innebär rollen?
I rollen arbetar du främst med avfallshantering i terminalmiljö, inklusive skötsel av soprum och återvinningsrum samt drift av våra miljöstationer. Arbetet innefattar även städning och renhållning av ytor i och omkring terminalen.
Du kommer även att arbeta med parkskötsel och bidra till att hålla våra grönytor i gott skick. Maskinkörning kan ingå, exempelvis hjullastare, sopmaskin och röjsåg.
Arbetet är fysiskt krävande och utförs ofta i team om två till tre personer, men med stort eget ansvar och självständigt beslutsfattande. Arbetstiden är främst dagtid måndag-fredag, med inslag av helgarbete. Introduktion sker genom att du går bredvid en erfaren kollega.
Vem är du?
Vi ser att du har:
Några års erfarenhet av park- och grönskötsel
Erfarenhet av avfallshantering
Erfarenhet av beskärning av buskar och träd
B-körkort
God fysik då arbetet är fysiskt ansträngande
God förmåga att följa rutiner och säkerhetsföreskrifter
Meriterande
Motorsågskörkort
Park- och/eller trädgårdsutbildning
Erfarenhet av maskinkörning (hjullastare, sopmaskin, röjsåg)
Som person är du kommunikativ, noggrann och samarbetsvillig. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra men är samtidigt självgående och trygg i att fatta egna beslut.
Du har ett starkt säkerhetstänk och är van att arbeta strukturerat enligt rutiner. Vi värdesätter att du är initiativtagande och ser vad som behöver göras - exempelvis att du tar hand om skräp du passerar för att bidra till en ren och trivsam miljö.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats i en verksamhet som pågår dygnet runt, där säkerhet och arbetsmiljö står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta i en viktig samhällsfunktion och bidra till en ren, trygg och välskött flygplatsmiljö.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Sista ansökningsdag är den 26 mars, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7200565-1862163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Gothenburg-Landvetter Airport (visa karta
)
438 80 LANDVETTER Jobbnummer
9764466