Park- och kustarbetare för säsongsanställning 2026

Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu säsongsmedarbetare till våra arbetslag på Park- och Kustenheten!
Arbetsuppgifterna på kustområdet innefattar skötsel av kommunens stränder vilket innebär grönyteskötsel, sandhantering och offentliga toaletter. Skog- och kustgruppen utför även skötsel av skogar, våtmarker, gräsklippning, skräpplock och sophantering inom kommunen. I tjänsten ingår även skötsel av Vallarnas djur i vårt minizoo och Ätrans laxfiske.
Arbetsuppgifter inom gräsområdet innebär klippning och trimning av gräs, städning av gräsytor samt visst anläggningsarbete. Gräsklippningen mm. enligt vår skötselplan. Då vi har ett tätt samarbete mellan grupperna kan du som arbetar här komma att utföra arbetsuppgifter som beskrivs inom området för kusten och/eller parken.
Arbetsuppgifterna inom parkgruppen innebär arbete med skötsel av våra grönytor såsom säsongsplanteringar, perennplanteringar, träd, häckar, buskar och grusytor. Vi utför även vattning av träd, underhåll av lekplatser, skräpplock, mindre anläggningsarbeten, reparationer mm. Arbetet består också av att hjälpa till i växthuset under arbetstoppar.
Helgtjänstgörning ingår i tjänsten på Park- och Kustenheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning inom naturbruk med inriktning skogsbruk, jordbruk, trädgård eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du behöver ha yrkeserfarenhet från området och även vana att arbeta med/köra de maskiner som krävs för tjänsten, exempelvis parkmaskiner, småmaskiner, röjsåg/trimmer, redskapsbärare och traktorer för t.ex. sopning, kantklippning, riskörning samt vattning.
För att kunna arbeta hos oss är B-körkort (manuell växellåda) för bil ett krav och följande kompetenser är meriterande:
* Röjsågskort RA/RB
* Erfarenhet av skötsel av/vana vid djur
* BE- och C-körkort
* Utbildning arbete på väg
* Vana att köra med släp
Vana att använda digitala verktyg är ett krav då du behöver använda dig av kartor och appar.
Som person är du serviceinriktad och har ett gott bemötande till både arbetskamrater och våra medborgare. Då tjänsten innebär arbete i arbetslag har du även lätt för att samarbeta och du är inte rädd för att ta i där det behövs. Initiativförmåga, noggrannhet och engagemang är egenskaper vi värdesätter högt. Tjänsten innebär fysiskt arbete med krav på att vara händig, tålmodig och flexibel.
Välkommen med Din ansökan redan idag då rekrytering kommer ske löpande.
