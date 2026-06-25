Park- och gatuchef till Upplands-Bro kommun!
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2026-06-25
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I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du leda utvecklingen av attraktiva och trygga utemiljöer ?
Upplands-Bro kommun söker nu en Park- och gatuchef som vill bidra till att forma och förvalta våra vackra offentliga rum för invånare, besökare och företag. Du har ett stort engagemang för dessa viktiga frågor och du har förmågan att växla mellan både operativa, strategiska och långsiktiga frågor.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som park- och gatuchef har du ett övergripande ansvar för verksamhetens personal, budget och arbetsmiljö. Du leder en arbetsgrupp om fem medarbetare och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och i linje med uppsatta mål.
I rollen ansvarar du för kommunens parker, grönområden, gator och torg. Verksamheten bedrivs huvudsakligen som en beställarorganisation, vilket innebär att arbetet till stor del utförs av upphandlade entreprenörer och leverantörer. Samtidigt finns ett välutvecklat samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och VA-driften för delar av skötseln i egen regi.
Du säkerställer att uppdrag beställs, leds, följs upp och utvecklas på ett strukturerat och professionellt sätt, med fokus på kvalitet, ekonomi och måluppfyllelse. Rollen är både strategisk och operativ och innebär nära samarbete med andra förvaltningar, politisk ledning, entreprenörer och invånare.
Du ingår i tekniska avdelningens ledningsgrupp inom samhällsbyggnadskontoret. Ledningsgruppen består, förutom avdelningschef, av avfallschef, VA-chef samt chef för mät- och GIS. Tillsammans ansvarar ni för den strategiska utvecklingen av verksamheten och rapporterar till tekniska nämnden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Personal- och budget- och arbetsmiljöansvar
Övergripande ansvar för skötsel och utveckling av kommunens parker, grönområden, badplatser gator och torg
Leda och utveckla verksamheten och gruppen som beställarorganisation I egenskap av ombud kommer du att ansvara för att planera, beställa och följa upp drift, underhåll och investeringar via upphandlade entreprenörer och leverantörer
Säkerställa tydliga kravställningar, avtalstrohet och god kvalitet i leveranser
Samverkan med andra kommunala verksamheter samt externa aktörer
Beredning, föredragning och genomförande av beslut från nämnd och politisk ledning
Bidra till att kommunens mål inom trafiksäkerhet, tillgänglighet , framkomlighet och klimatanpassning uppnås
Vi söker dig som har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, landskapsarkitektur, väg/trafik-teknik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av chefs- eller ledarroll inom park-, gata- eller liknande teknisk verksamhet
God erfarenhet av att arbeta i en beställarorganisation
Kunskap om entreprenadjuridik
God kännedom om processerna för upphandling och avtalsuppföljning inom avtal för teknisk förvaltning och/ eller markentreprenader.
God förståelse för kommunal verksamhet, ekonomi och politiska beslutsprocesser
God kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
B-körkort
Du är en trygg och tydlig ledare som är van att ställa krav och samtidigt bygga goda relationer. Du arbetar strukturerat, är analytisk och har förmåga att följa upp resultat, ekonomi och kvalitet. Du trivs med att arbeta både strategiskt och nära verksamheten.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling.
Kommunhuset ligger i Kungsängen centrum och är vackert beläget med utsikt över Mälaren. Pendeltåg från Stockholm City tar cirka 30 minuter och stationen ligger bara 100 meter från kommunhuset. Flera busslinjer trafikerar också området.
Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen:
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan med CV men utan personligt brev. Uppfyller du skallkraven för rollen (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer vi att bjuda in dig till att genomföra arbetspsykologiska tester.
Då det är semestertider kommer vi att påbörja urvalsarbetet i slutet av annonseringsperioden eller när annonsen har stängt. Vår förhoppning är att kunna genomföra digitala intervjuer som ett första steg i processen under vecka 33.
Samverkan är en viktig del av våra chefstillsättningar och slutkandidater erbjuds möjlighet att träffa de fackliga parter som representerar verksamhetens medarbetare. En bakgrundskontroll på slutkandidat kommer genomföras innan anställning erbjuds.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 6 augusti 2026. Välkommen till Upplands-Bro kommun!
Genom att bevara vårt kulturarv och främja gröna och levande bostadsmiljöer skapar vi en kommun med karaktär av småstad och landsbygd, där människor trivs och känner sig hemma. Vi värdesätter kvalitet över kvantitet, främjar småskalig bebyggelse och skapar levande och gröna bostadsmiljöer med fokus på gemenskap, hälsa och trygghet.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
)
196 40 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadskontoret , Teknisk avdelning , Gatu- och fastighetsenheten Jobbnummer
9978030