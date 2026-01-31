Paralegal inom arvsrätt karriärmöjlighet i modern juristbyrå
Legal Group Scandinavia AB / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2026-01-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Legal Group Scandinavia AB i Malmö
Vill du bygga en långsiktig karriär inom juridik i en modern verksamhet där AI är ett dagligt arbetsverktyg? Nu söker vi en paralegal som vill växa tillsammans med oss och utvecklas till specialist inom arvsrätt.
Om rollen
Som paralegal arbetar du med att upprätta juridiska dokument med stöd av AI, interna system och färdiga mallar. Du blir en viktig del i arbetet med bland annat testamenten, framtidsfullmakter och andra familjerättsliga handlingar.
Arbetet är främst förlagt till vårt kontor i Malmö. Möjlighet till visst distansarbete kan finnas när du är självgående i rollen.
Utbildning och utveckling
Utbildning sker på plats hos oss. Du genomgår även en strukturerad intern utbildning via våra samarbetspartners där tre diplomkurser ingår. Efter godkänd utbildning kan du internt titulera dig Diplomerad arvsrättsspecialist.
Vi ser detta som en långsiktig satsning och söker dig som vill utvecklas hos oss över tid och bygga en karriär - inte bara ha ett tillfälligt jobb.Publiceringsdatum2026-01-31Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har avslutade högskolestudier eller motsvarande utbildningsnivå
• Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Har stark vilja att utvecklas professionellt och personligt
• Har god datorvana och är bekväm med digitala verktyg
• Talar och skriver svenska obehindrat
Anställningsform
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning enligt gällande lag.
Lön och ersättning
Under introduktions- och upplärningsperioden tillämpas en fast ingångslön. När du har blivit självgående i rollen sker en löneöversyn med möjlighet till omförhandling utifrån kompetens, ansvar och prestation.
Utöver grundlön finns möjlighet till månatlig bonus baserad på prestation och verksamhetens resultat.
Arbetsmiljö och förväntningar
Rollen kräver hög arbetsmoral, gott omdöme och förmåga att hantera juridiska uppgifter med noggrannhet och integritet. Vi värdesätter stabil närvaro, professionalism och ett seriöst förhållningssätt till arbetet.Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver varför du söker en långsiktig karriär inom juridiskt arbete och varför just denna roll passar dig.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR (så ska du klicka)
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Varaktighet: 6 månader eller längre (detta täcker provanställning som övergår i tillsvidare)
Arbetsomfattning: Heltid
Lön: Fast och rörlig lön
Antal personer: 1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Ansökning sker via epost
E-post: paul@svenskatestamenten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Paralegal arvsrätt Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Legal Group Scandinavia AB
(org.nr 559323-9030), https://svenskatestamenten.se/
Stadiongatan 65 (visa karta
)
217 62 MALMÖ Kontakt
VD
Paul Burton paul@svenskatestamenten.se 0739573701 Jobbnummer
9715720