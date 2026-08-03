Pär Lagerkvistskolan söker svensklärare till språkspåret 7-9
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-08-03
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Pär Lagerkvists skola startade upp verksamheten i augusti 2017. Skolan består av cirka 900 barn och elever fördelade på tre enheter. Skolan har en god miljö för utbildning från förskola till grundskola f-9.
Målet med skolan är att den ska erbjuda en lärmiljö som
• ger en hållbar utbildning för våra barn och elever
• ger trygghet och kontinuitet
• bedriver pedagogik i flexibla, effektiva och vackra lokaler.
Skolan har ett språkspår som är riktat till elever med språkstörning. Eleverna går i ordinarie högstadieklasser men får riktat stöd av både logoped, lärare, speciallärare och elevassistenter. Syftet medspråkspåret är att ge barn/elever med grav/generellspråkstörning möjlighet tillundervisning ien inkluderandeverksamhet från förskola till och med årskurs 9. Stöd ges efter varje enskild barns/elevs språkliga förutsättningar och behov. På högstadiet går cirka 15 elever i språkspåret.
Vi söker en svensklärare för undervisning riktat till elever på högstadiets språkspår. Du kommer att arbeta både tillsammans med klassernas ordinarie lärare och med speciallärare men också självständigt med elever som går på språkspåret. I tjänsten ingår ansvar och undervisning i svenska och även att hålla i arbetspass för de språkspårselever som inte läser modernt språk. Du kommer att ha ett tätt samarbete med de elevassistenter som arbetar på språkspåret. Har du ytterligare ämne i din examen kan det ämnet också bli aktuellt att ingå i din tjänst.
Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga ämnesläraruppgifter och det kan även ingå att tillsammans med en kollega vara klassföreståndare för en klass. Du ingår i språkspårsteamet som leds av vår logoped men också i ett av våra tre arbetslag på skolan och deltar i konferenser och möten kopplade till detta. Det finns flera svensklärare på skolan och ni samarbetar i ett ämneslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen i svenska och har du även en speciallärarexamen är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av både klassundervisning och stödundervisning. Har du dessutom kunskaper om språkstörning så är det ett plus.
Du har en medveten tanke kring din roll som lärare och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen. Du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.
Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 287/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter +4647041000 Jobbnummer
10018461