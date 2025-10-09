Pallreparatör Till Dfds Logistics Contracts I Arendal
Om DFDS Logistics Contracts DFDS Logistics Contracts är en är en fullservice-terminal inom kontraktslogistik belägen i Arendal, nära Göteborgs hamn. Terminalens verksamhet består bland annat av cross-dockhantering och hantering och lagring av emballage.
Om tjänsten Som pallreparatör arbetar du på terminalens snickeri och reparerar skador på använda pallar och pallkragar. Arbetet sker med hjälp av olika verktyg såsom spikpistol, kofot, hammare och tigersåg. Viss del truckkörning förekommer också.
Arbetstider: kvällstid 14:55-23:40 måndag-fredag, detta är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning. Om dig Du har tidigare erfarenhet av ett manuellt arbete, gärna inom snickeri eller reparation. Du gillar att veta vad som förväntas av dig när du kommer till jobbet och drivs av att arbeta i ett högt tempo. Du är aktiv som person och gillar att arbetsuppgifterna är fysiskt krävande. Viktigt är att du är införstådd med att förändringar i rutiner kan ändras och att du möter dessa på bästa sätt. Krav för tjänsten
Grundläggande kunskaper i svenska och engelska
Truckkort är meriterande men inte ett krav.
Erfarenhet av att hantera verktyg som spikpistol och kofot.
Van vid ett fysiskt krävande arbete
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 10 000 anställda i 25 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa med årliga intäkter på 2,0 miljarder EUR. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
