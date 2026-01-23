Palliativt Centrum Söker Sjuksköterskor Som Roterar Mellan Ash Och Spva
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-01-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Den specialiserade palliativa vården på Akademiska sjukhuset bedrivs på palliativt centrum som består av Specialiserad palliativ vårdavdelning (SPVA), avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) och palliativa konsultteamet (PKT) och palliativ mottagning. På Palliativt centrums enheter vårdas patienter med olika diagnoser och i olika åldrar, även ibland barn som är i behov av specialiserad palliativ vård i sitt eget hem eller på särskilt boende.
Palliativt centrum är just nu i starten av en spännande utvecklingsresa, med ambitionen att stärka både verksamheten och den palliativa vården i stort. Vi söker nu drivna medarbetare som vill vara med i det gemensamma arbetet att stärka, utveckla och bredda den palliativa vården inom vårt län.
Ditt uppdrag
Initialt kommer du börja din anställning på antingen ASH eller SPVA. Planen är att du sedan påbörjar din rotation mot den andra enheten. Du kommer arbeta i ett multidisciplinärt team med svårt sjuka patienter på slutenvårdsavdelning (SPVA) och i hemmet (ASH). Du ansvarar till största del för specifik omvårdnad och specialiserade insatser, så som avancerad symtomlindring med t.ex. Infusioner, injektioner, läkemedelspumpar, spinal smärtlindring, olika dränage och närståendestöd.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med minst ett års erfarenhet. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom palliativ vård eller erfarenhet av palliativ vård, men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Din kompetens
Du är strukturerad och kommunikativ. Vidare ser vi att du är stresstålig och tycker om att arbeta i team. Vi ser att du har god samarbetsförmåga, är självständig, flexibel och arbetar kvalitetsmedvetet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på mellan 75-100%. Dag/kväll/natt/helg. Individuell inskolning och mentorskap efter önskemål. Grupphandledning varje månad. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Tillförordnad avdelningschef Ulrika Larsson 018-617 20 58
Biträdande avdelningschef Linda Frode, 018-617 43 67
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker fortlöpande och tillsättning av tjänster kan bli aktuellt innan annonstiden gått ut.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1192/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9700827