Paketsorterare sökes till Göteborg - Extrajobb med omgående start!
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-08
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Är du en person som trivs i ett högt tempo och söker ett flexibelt extrajobb? Nu söker vi paketsorterare till en av våra kunder i Göteborg. Tjänsten passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier, annat arbete eller egen verksamhet, och vill kombinera detta med ett utvecklande extrajobb.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som paketsorterare kommer du att arbeta med sortering och hantering av paket i en verksamhet där tempot stundtals är högt. Arbetet innebär även en del tunga lyft, vilket gör att du behöver ha en god fysisk förmåga och trivas med ett aktivt arbete.
Arbetspassen är förlagda både dag- och kvällstid, och vi söker dig som kan arbeta 3–4 dagar i veckan. De vanligaste arbetstiderna är 06.00–10.00, 06.00–11.00 samt 15.00–22.00. Det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel och kan arbeta både morgon- och kvällspass.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är stresstålig, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är en lagspelare som samtidigt kan ta eget ansvar och arbeta självständigt när det behövs. Tidigare erfarenhet från lager eller terminal är meriterande, men inget krav.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier, deltidsarbete eller eget företag.
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb hos en välkänd kund i Göteborg.
Omgående start.
Arbete 3–4 dagar i veckan.
Möjlighet till fortsatt arbete under hösten.
Ett aktivt arbete i en fartfylld arbetsmiljö med trevliga kollegor.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8041877-2093377". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9997468