Paketsorterare sökes på deltid till DHL Freight Rosersberg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sigtuna
2025-08-29
Är du student eller har en annan sysselsättning på minst 50% och vill ha ett fysiskt extrajobb på eftermiddagarna? Har du förmågan att jobba med tempo samtidigt som du inte tummar på kvalitén?
Som lagermedarbetare vid paketbanan är du aktiv under hela passet och arbetar fysiskt. Du hanterar paket på upp till 20 kg och växlar mellan påmatning och avlastning. Arbetet är repetitivt, men det kräver både uthållighet och koncentration - perfekt för dig som gillar att hålla igång och arbeta med kroppen.
Arbetstiderna kan variera något, men är främst 14-19.30 på vardagar. Du förväntas kunna jobba minst 2-3 pass per vecka, och har möjlighet att själv justera vilka dagar som passar dig.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
• Du kan jobba 2-3 pass i veckan.
• Du har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier eller arbete) på minst 50% och kan uppvisa intyg på detta.
• Ett anmärkningsfritt belastningsregister. Detta kommer att kontrolleras i rekryteringsprocessen.
• Du är bekväm med både engelska och svenska i tal och skrift.
• Kapabel att jobba fysiskt
• ADR intyg (grund).
Det är meriterande med tidigare erfarenhet från lager eller terminal, men inget krav. Det viktigaste är att du är nyfiken på branschen och vill lära dig!
Introduktion hos DHL kommer ske löpande när vi hittar rätt personer. Sök redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
9483682