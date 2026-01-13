Paketerare / Växthusarbetare sökes - säsongsarbete på Färentuna (Ekerö)
2026-01-13
Vi söker dig som vill arbeta praktiskt med paketering och växthusarbete i vårt växthus på Färentuna, Ekerö. Tjänsten är ett säsongsarbete under perioden februari-maj och passar dig som trivs med fysiskt arbete i en grön och lugn miljö.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Paketering av växter
Skötsel av växter (vattning, rensning, allmän omvårdnad)
Enklare arbete i växthus och lager
Bidra till ordning, kvalitet och effektivitet i produktionen
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Gillar praktiskt arbete och gärna arbete med växter
Kan arbeta självständigt men även fungera bra i team
Har möjlighet att arbeta dagtid, vardagar under februari-maj
Erfarenhet av växthusarbete eller liknande är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Fördel om du bor på Färentuna eller i närområdet, då kommunikationerna är begränsade och det är lättare att ta sig till arbetsplatsen om du bor lokalt.
Vi erbjuder
Säsongsarbete i en naturnära och lugn miljö
Trevligt arbetsklimat i ett mindre team
Möjlighet att lära dig mer om växthusarbete och växtproduktion
Ansökan:
Skicka en kort presentation av dig själv och dina kontaktuppgifter till info_@ranas.nu
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info_@ranas.nu Arbetsgivare Rånäs Krukväxtproduktion AB
(org.nr 556403-7991) Jobbnummer
9682646