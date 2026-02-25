Paid media specialist till nordiska marknaden!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet inom paid media och som vill vara med och stötta upp vår digitala marknadsföring - med särskilt fokus på annonsering och optimering för den nordiska marknaden.
OM TJÄNSTEN
Vi letar efter dig som har erfarenhet och är van att självständigt sätta upp, driva och optimera annonskampanjer i olika kanaler. Du har god förståelse för hur "maskineriet" bakom paid media fungerar - från strategi till utförande. Vi ser gärna att du kan fungera både som bollplank och som hands-on resurs som får saker gjorda. Du kommer arbeta B2B och få möjlighet att ta dig an ett projekt från startgroparna genom att utveckla arbetet framåt.
Du erbjuds
• En möjlighet att få utveckla och driva arbetet inom paid media framåt på ett spännande B2B företag inom Fintech
• En visstidsanställning på ca 10 timmar/vecka på en period om 6 månader till start, men möjlighet till förlängning förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
• Planera, sätta upp, testa och optimera kampanjer i primärt Google Ads, Meta (Facebook & Instagram) och LinkedIn
• Driva trafik till web och öka leadsgenerering
• Optimera kampanjer utifrån data och resultat
• Arbeta med och/eller ge input kring contentproduktion
• Arbeta mot den nordiska marknaden i första hand
• Har god systemvana och erfarenhet av analys och uppföljning
VI SÖKER DIG SOM
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
• Relevant eftergymnasial utbildning
• Har erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter och kan arbeta självgående med paid media
• Du är van att jobba både operativt och strategiskt
• Du är självgående, lösningsorienterad och gillar att testa nytt
• Är bekväm med att kommunicera och samarbeta på ett pedagogiskt sätt
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta mot danska marknaden
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117681". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9761872