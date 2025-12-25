Paid Media Specialist - Malmö eller Stockholm
2025-12-25
Om rollen
Vi söker en Paid Media Specialist som vill driva genomförande och optimering av digitala annonskampanjer i flera kanaler. I rollen arbetar du nära ett tvärfunktionellt team för att skapa resultat för våra kunder, med din expertis inom paid media och dataanalys som stödjer tillväxt.
Som Paid Media Specialist ansvarar du för kampanjer på plattformar som Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn och fler. Du äger performance, budgetar och insikter - från strategi och uppsättning till löpande optimering och rapportering.
Det här kommer du att göra
Planera, bygga och driva paid media-kampanjer i Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn och andra relevanta plattformar
Arbeta med målgrupper, sökordsanalys, budstrategier och budget för att maximera ROI och nå affärsmålen
Följa upp, analysera och optimera kampanjer löpande, med verktyg som GA4 för att förstå användarbeteende, funnelprestanda och konverteringsvägar
Genomföra A/B-tester för att förbättra konverteringsgrad och total performance
Samarbeta tätt med content, design och marketing för att skapa kampanjer och säkerställa att annonser och landningssidor hänger ihop med kundresan
Du kommer med
Dokumenterad erfarenhet av att driva paid media-kampanjer i exempelvis Google Ads, Facebook Ads Manager och LinkedIn Campaign Manager (cirka 3-4 års professionell erfarenhet)
Stark analytisk förmåga och kan tolka data, dra insikter och omsätta dem i konkreta åtgärder
Praktisk erfarenhet av A/B-testning och konverteringsoptimering (CRO)
Vana vid verktyg som Google Analytics, Google Tag Manager och e-post-/marketing automation-plattformar
Flytande engelska och svenska i tal och skrift
Extra plus om du också har
Erfarenhet av att arbeta med SEO
Erfarenhet från flerspråkiga eller multi-market-miljöer
Vana av att jobba i en miljö med många projekt och kunder
Även om du inte prickar in allt - sök ändå. Hur du tänker, lär dig och kommunicerar spelar stor roll.
Det här erbjuder vi
En internationell miljö där olika perspektiv stärker vårt arbete
Regelbundna lärsessioner och kunskapsdelning
Tillgång till en extern coach
En hybridmodell - minst två dagar på kontoret, med onsdagar som fast kontorsdag
Ett hälsosamt, människonära synsätt på välmående och balans mellan jobb och privatliv
Vi är en digital growth consultancy och arbetar nära kunder som Toyota, Isadora, Fabege och Electrolux. Med 60+ kollegor i Sverige och Mumbai kombinerar vi strategi, design, tech och content för att hjälpa våra kunder att växa digitalt.
Praktisk info
Start: Så snart som möjligt (beroende på uppsägningstid)
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Plats: Stockholm (Sveavägen 31) eller Malmö (Norra Vallgatan 64)
Hybrid: vi ses alltid på onsdagar och minst en dag till på kontoret som du planerar
Vi går igenom ansökningar löpande och stänger processen när vi hittat rätt person.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Bombayworks AB
(org.nr 556720-9357)
