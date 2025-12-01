Påhittig och ansvarsfull assistent sökes till 18-årig kille!
Egelin Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2025-12-01
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Egelin Omsorg AB i Norrtälje
Till en humoristisk och teknikintresserad 18-årig kille med NPF och IF söker vi nu ytterligare en personlig assistent. Hos oss får du möjlighet att vara en del av hans vardag - både i hemmet, i skolan och på fritidsaktiviteter.
Vi söker dig som:
Är trygg, stabil och har lätt för att samarbeta
Är ansvarstagande, lyhörd och noggrann med att följa instruktioner och rutiner
Har ordning och reda och tycker om att ligga steget före
Är självständig, initiativrik och kan fatta egna beslut
Är påhittig, driven och bra på att tänka utanför boxen
Är rökfri
Körkort och tillgång till bil är ett krav. Du talar och skriver svenska obehindrat och behärskar engelska väl. Tidigare erfarenhet är meriterande men viktigast är dina personliga egenskaper och att personkemin stämmer till 100%.Publiceringsdatum2025-12-01Dina arbetsuppgifter
Som assistent kommer du att hjälpa till med exempelvis sondmatning, medicinering, hygien och kommunikation. Du behöver också kunna läsa av behov och mående, vara både motor och broms, samt fungera som ett filter för att tolka och förklara situationer. Du blir även en kompis, som inspirerar till aktivitet och sysselsättning.
Vi erbjuder:
Trygg och långsiktig anställning med kollektivavtal (Fremia)
Lön 150-180 kr/tim exkl. semesterersättning och OB, beroende på ålder, utbildning och erfarenhet
Friskvårdsbidrag
Tjänst:
Tjänsten är på ca 80% med start i mitten på januari, eller enligt ök.
Arbetstid:
Pass på vardagar 07.30-17.00 eller 07.30-19.00 samt kvällspass 17.00-22.00. Helger 10.30-22.00. Viss flexibilitet krävs för att kunna tillgodose den enskildes behov och önskemål.Så ansöker du
Skicka några rader om dig själv och varför du tror att just du skulle passa för tjänsten. Maila till jobb@egelin.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: jobb@egelin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Egelin Omsorg AB
(org.nr 559264-2853) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9623691