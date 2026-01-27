Pågen söker säljare till Sommaren i Tanumshede
Sommarjobb - Säljare / Distributör till Pågen i Tanumshede
Pågen söker nu en vikarierande säljande distributör med (B- eller C-körkort och YKB) till Sveriges största säljkår - en stark och engagerad organisation som varje dag förser landets butiker och konsumenter med färskt bröd.
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds ett roligt, självständigt och resultatinriktat jobb där du blir en del av ett engagerat team med stark gemenskap. Du kommer få en social, händelserik och varierande vardag där du arbetar med välkända produkter som Lingongrova, Pågenlimpa och Gifflar. Ditt arbete innebär frihet men även stort ansvar, och du kommer tillhöra ett starkt och framgångsrikt familjeföretag som har en ständig vilja att utvecklas.
Vad innebär rollen?
I ditt arbete i Pågens säljkår är ditt övergripande ansvar att varje dag förse våra kunder och butiker med våra färska kvalitetsprodukter. Du blir en del av ett engagerat team men arbetar självständigt. Du får ett arbete som är både omväxlande, rörligt och roligt då det innehåller variation mellan såväl sälj- som distributionssysslor. Du har många kontaktytor, främst med de kunder du besöker varje dag, men även med dina kollegor.
Vem är du?
För att lyckas och trivas behöver du vara social och tycka om en varierad och händelserik dag där du får ta stort eget ansvar. Du är lyhörd och har lätt för att bygga förtroende. Du behöver vara flexibel och ha god planeringsförmåga och struktur med fokus på kvalitet och effektivitet i alla delar av ditt arbete.
Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och tjänsten förutsätter att du har (B- eller C-körkort och YKB och förarkort). Vi ser gärna att du har erfarenhet av butiks- och försäljningsarbete, gärna inom livsmedel.
Sök!
Vi behöver förstärkning till vår distribuerande säljkår under vecka 20-38 och därför behöver du kunna vara tillgänglig ett större antal veckor under denna period. Om detta tidsbegränsade uppdrag låter intressant så är du varmt välkommen med din ansökan senast 28/2 2026 men skicka din ansökan redan nu då urval görs löpande. För information om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Petersson 0765-353212
Om Pågen
På Pågen bakar vi med kärlek - det handlar om att ha en omsorg om råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och om våra gemensamma resurser. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen och är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag både exportmarknader och landets butiker med färskt bröd. Mer information hittar du på www.pagen.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB
Säljplanerare
Daniel Petersson daniel.petersson@pagen.se 0765353212
