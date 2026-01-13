Pågen söker säljare till sommaren i Helsingborg
Pågen Färskbröd AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-01-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pågen Färskbröd AB i Helsingborg
, Ängelholm
, Eslöv
, Malmö
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt, självständigt och meriterande sommarjobb där dagarna går fort och du får ta ansvar på riktigt?Då kan rollen som Pågensäljare i Helsingborg vara helt rätt för dig.
Vi söker nu sommarvikarier till vår verksamhet under vecka 23-34. Du blir en del av Sveriges största säljkår och ser till att våra färska bröd finns på plats i butik - varje dag.
Det finns mycket goda möjligheter till extrajobb efter sommaren.
Det här erbjuder vi digEtt självständigt och varierande sommarjobb med stort eget ansvarEn social, rörlig och händelserik arbetsdagArbete med välkända produkter som Lingongrova, Pågenlimpa och GifflarIntroduktion, upplärning och stöd från ett engagerat och erfaret teamEtt starkt varumärke i ett stabilt familjeföretag med god gemenskapMöjlighet till fortsatt extrajobb vid sidan av studierna Om rollen - PågensäljareSom säljande distributör ansvarar du för att:Leverera och sälja Pågens produkter till butikSäkerställa god varuexponering och tillgänglighetBygga goda relationer genom daglig kontakt med butikspersonalArbeta självständigt med tydliga mål - alltid med stöd från kollegorArbetet är praktiskt, omväxlande och fysiskt, med en kombination av försäljning och distribution.
Vem söker vi?Vi söker dig som:
Kan arbeta heltid vecka 23-34Trivs med ansvar, tempo och ett självständigt arbetssättÄr social, serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroendeÄr strukturerad och har god planeringsförmågaKommunicerar väl på svenska i tal och skriftÄr över 18 årHar B eller C-körkort samt YKBTidigare erfarenhet av försäljning, butik eller distribution är meriterande - men inte ett krav. Vi lär dig det du behöver.
Anställning & villkorSommaranställning vecka 23-34Timlön enligt avtal, OB kan förekommaMöjlighet till extrajobb efter sommaren AnsökanUrval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.Sista dag att ansöka är 30/4 2026Nyfiken på rollen eller har frågor om tjänsten? Hör gärna av dig via mail till pontus.billinger@pagen.se
