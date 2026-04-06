Packrumsledare / Linjeledare Livsmedelsproduktion (Landskrona)
2026-04-06
Vi är ett växande livsmedelsföretag baserat i Landskrona som producerar kylda färdigrätter till dagligvaruhandeln och foodservice. Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet, svenska råvaror och produktion utan onödiga tillsatser.
Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och har nyligen utökat vår produktion och organisation för att möta ökad efterfrågan från våra kunder.Om tjänsten
Vi söker nu en packrumsledare/linjeledare till vår produktion.
Rollen innebär att ansvara för den dagliga driften av våra packlinjer och säkerställa att produktionen fungerar effektivt, med rätt kvalitet och i rätt tid.Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet på packlinjerna
Säkerställa att produktionen följer plan och uppsatta mål
Hantera driftstörningar och avvikelser
Säkerställa att rutiner kring hygien, kvalitet och säkerhet följs
Arbeta operativt i produktionen tillsammans med teamet
Du arbetar nära vår packchef som ansvarar för planering, orderhantering och uppföljning.
På sikt finns möjlighet att även introduceras i administrativa delar och kunna stötta upp vid frånvaro.Kvalifikationer
Erfarenhet från produktion, gärna inom livsmedel
Erfarenhet av att leda eller samordna personal i drift
God förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och ta eget ansvar
Meriterande
Erfarenhet av Lean eller 5S
Goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av affärssystem, exempelvis Visma BusinessDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, tydlig i ditt ledarskap och trivs med att arbeta nära produktionen. Du har ett praktiskt arbetssätt och en god förmåga att hantera både människor och flöden i en dynamisk miljö.
Arbetstider
Vi arbetar mestadels dagtid men sikftarbete kan förekomma vid volymtoppar mm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: fredrik@smtl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Packledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska måltidslösningar AB
Kuskahusgränden 4
261 42 LANDSKRONA Arbetsplats
Svenska Måltidslösningar AB Kontakt
Fredrik Andersson fredrik@smtl.se
