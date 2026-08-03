Packare sökes till produktionsenhet strax utanför Göteborg
Uniflex AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-08-03
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Just nu söker vi på Uniflex packare till en produktionsenhet strax utanför Göteborg. Du kommer att vara anställd hos oss på Uniflex och uthyrd till kund för uppdrag.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
I rollen som packare ansvarar du för att packa och sammanställa material till produktionen samt säkerställa att medarbetarna får rätt material i rätt tid för att kunna utföra sitt arbete. Arbetet ställer krav på noggrannhet och ett högt kvalitetsmedvetande, då det är viktigt att allt blir korrekt. Tjänsten kan även innebära vissa lyft.
Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag. Inledningsvis arbetar man 7-15.30, men framåt kan det också förekomma arbete 9.30-18. Start v 32 och tom oktober med chans till förlängning.
Vi söker dig som är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Mån om att göra rätt
Pigg, positiv och ansvarstagande
Krav för tjänsten:
Svenska i tal och skrift
Truckkort (TLP 10) och erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av att köra ledstaplare
Om verksamheten:
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7946699-2128627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GOTHENBURG Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se Jobbnummer
10020235