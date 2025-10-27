Påbyggare lätta lastbilar Bilar som jobbar.
2025-10-27
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Påbyggare med elkunskap sökes till LJ Bil & Bussinredningar i Borås
Vill du vara med och bygga framtidens yrkesfordon?
Vi på LJ Bil & Bussinredningar söker nu en påbyggare till vår anläggning i Borås - en händig och noggrann person med god erfarenhet av bilel och olika typer av inkopplingar i fordon.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Hos oss arbetar du med att bygga och anpassa nya transportbilar efter kundens behov - allt från blåljusbilar till hantverksfordon. Arbetet är varierande och kan innefatta montering/installation av inredningar, belysning, arbete på väg , värmare, kranar, Dräger och annan elutrustning.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av fordonsel eller elinstallationer Ljudbyggnationer i bilar.
Är noggrann, lösningsorienterad och gillar att jobba praktiskt
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av påbyggnation eller anpassning av fordon är meriterande.
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med bra gemenskap
Varierande arbetsdagar där ingen bil är den andra lik
Möjlighet att utvecklas inom både teknik och specialanpassning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Då vi är ett mindre företag värdesätter vi ditt engagemang och intresse att ständigt utvecklas och bli en viktig del i företaget. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Ej oplanerade besök i verkstaden.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
