På uppdrag av vår kund Exeger söker vi nu maskinoperatörer!

Uniflex Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm2021-04-022021-04-02Vi söker lösningsorienterade, nyfikna och praktiskt lagda personer med ett starkt driv att använda sin kunnighet till att nå uppsatta mål och framgång.Under de senaste 10 åren har Exeger vuxit och utvecklats till en global ledare inom hållbar energi för vardagsprodukter. Exeger erbjuder nu dig möjligheten att vara med i deras expansiva framgångssaga och möjligheten att växa vidare med dem. Har du erfarenhet från process - och/eller tillverkningsindustrin och är redo för nästa kliv i karriären? Ta då möjligheten att bli maskinoperatör hos Exeger i centrala Stockholm!Exeger är ett svenskt "Deep Tech" företag. Deras vision är att återställa koldioxidbalansen på vår planet genom att erbjuda en oändlig energikälla. Exeger har uppfunnit och utvecklat en ny koldioxidpositiv produkt, baserad på fotosyntesens princip, som omvandlar ljus till ren energi. Ju större nyttjande av deras produkter, desto bättre för oss alla och inte minst för vår planet.Om tjänsten:Som operatör hos Exeger kommer du vara en mycket viktig del i tillverkningen av deras unika produkter. Tjänsten som maskinoperatör hos Exeger genomsyras av ett noggrant, effektivt och mycket kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du kommer att arbeta med automatiska och halvautomatiska maskiner. Du ansvarar för ett bra arbetsflöde vid din station, kvalitetskontroller, dataregistrering enligt anvisningar, visst underhåll och självklart för en ren och trivsam arbetsmiljö.Du kommer till en början vara anställd av Uniflex och arbeta som konsult hos Exeger men med möjlighet till anställning direkt hos Exeger på sikt. Tjänsten är på heltid med start omgående. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag kl 07.30-16.45. Produktionen är belägen vid tekniska högskolan i centrala Stockholm.I denna rekryteringsprocess lägger vi mycket stor vikt både vid personliga egenskaper såväl som meriter. Vi söker dig som arbetar strukturerat, har hög arbetsmoral och tar stort eget ansvar. En positiv attityd och ett stort engagemang och nyfikenhet inför dina arbetsuppgifter ser vi som en självklarhet. Vidare är du flexibel och prestigelös vilket innebär att du gärna tar dig an nya och utmanade arbetsuppgifter.Kvalifikationer och meriter:Vi ser att du som söker har Gymnasieutbildning samt god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift. Du har en mycket god förmåga att ta till dig och följa skriftliga och muntliga rutiner och instruktioner. Goda datakunskaper samt ett intresse för IT och teknik är också ett krav. Om du har tidigare erfarenhet av produktionsarbete, gärna inom likande bransch, är det mycket meriterande.Intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess. Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-16Uniflex Sverige AB5671069