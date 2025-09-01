PA sökes till två tonårskillar i Alingsås - dag, kväll och vaken natt
2025-09-01
Personliga assistenter sökes till två tonårskillar i Alingsås - dag, kväll och vaken natt
Strax utanför Alingsås bor två härliga tonårspojkar som behöver trygga, lyhörda och engagerade personliga assistenter. Pojkarna har omfattande behov av stöd och har personlig assistans dygnet runt - vilket innebär att vi söker personal för såväl dagtid, eftermiddagar som vaken natt. Vi har både stora tjänster (+75%) och mindre tjänster som passar att kombinera med exempelvis studier. Delge gärna i din ansökan hur stor tjänst du önskar, samt om du önskar arbeta natt eller dag.
Bröderna lever ett aktivt liv med skola, aktiviteter och vardagspuls. Den ena går på Nolhagaskolan och den andra har precis börjat på Alströmergymnasiet.
Som assistent följer du med till skolan, är ett stöd i undervisningen, hanterar medicinska behov och samarbetar med lärare och elevassistenter. På eftermiddagarna fortsätter dagen antingen hemma eller på korttidsboende - med allt från middag och fritidsaktiviteter till kvällsmys, musik, bad, pyssel eller utflykter. Initiativförmåga och kreativitet är därför värdefulla egenskaper i rollen. Du är med och skapar en meningsfull fritid - och familjen uppmuntrar dig att bidra med egna idéer.
Familjen har en privat pool och pojkarna älskar att bada, något familjen gärna ser att assistenterna gör med pojkarna när det är säsong.
På nätterna söker vi särskilt dig som har skärpa, närvaro och tålamod. Som aktiv nattassistent är du uppmärksam på pojkarnas signaler - ibland subtila - och har ansvar för bland annat medicinering, andningsstöd, slemmobilisering och övervakning av medicinteknisk utrustning såsom VPAP, syrgaskoncentrator och PEG.
Under hela dygnet arbetar man alltid i team - pojkarna har dubbelassistans stora delar av tiden, även på natten.
Vi söker dig som har erfarenhet som personlig assistent och gärna även relevant utbildning (exempelvis undersköterska). Du behöver inte kunna allt från start, men det är viktigt att du är trygg, villig att lära dig, och har en god förmåga att samarbeta. Tidigare erfarenhet av medicinskt ansvar, kommunikationsstöd (t.ex. tecken som stöd), epilepsi eller pedagogiskt arbete är meriterande.
Pojkarna kommunicerar med ljud, blickar och kroppsspråk, men även med PODD & tecken och därför krävs ett stort mått av lyhördhet och inkännande för att förstå deras behov. Du är en stabil person som både kan vara flexibel och planerad, se detaljer men samtidigt hålla helheten. Du ska också vara en person som kan smälta in i familjens vardag - men samtidigt ge varje pojke en egen röst och plats.
Du måste vara icke-rökare på grund av pojkarnas andningsproblematik.
Notera att vissa arbetspass kan komma att börja och sluta på olika platser.
Arbetsplatsen ligger på gångavstånd från Västra Bodarnes station och nås enkelt med kollektivtrafik. Bredvidgångar planeras under augusti, med start för tjänsterna från och med 1 september - anpassat efter det schema du kommer att arbeta enligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Johns Assistans AB
(org.nr 559170-3409), http://www.johnsassistans.se Kontakt
Viktoria Hulldin viktoria.hulldin@johnsassistans.se 0706591153 Jobbnummer
9485197