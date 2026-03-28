PA sökes för en viktig roll i både vardag och samhällsengagemang
Vilka är Familjen?
Familjen är en trygg och engagerad arbetsgivare med över femton års erfarenhet av personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation. Vi arbetar personcentrerat, vilket innebär att varje individ - oavsett om du är assistent, anhörig eller har assistans - ska känna sig sedd, respekterad och bekräftad i vår verksamhet.
Vi heter Familjen av en enkel anledning: vi tror att personlig assistans fungerar som bäst när den bygger på tillit, trygghet och nära samarbete. För oss handlar assistans inte bara om schema, timmar och administration - utan om människor, relationer och ett vardagsliv som ska fungera.
Namnet Familjen står för vår ambition att skapa en verksamhet där både kunder, anhöriga och assistenter känner sig inkluderade, omhändertagna och trygga. Vi arbetar med personligt engagemang och en tydlig målsättning: att bygga stabila arbetsgrupper, skapa långsiktiga relationer och erbjuda en assistans där individen alltid står i centrum.
Vi samarbetar även med egna arbetsgivare inom personlig assistans och erbjuder smidiga lösningar för lönehantering och administration som förenklar arbetet och frigör tid till det som är viktigt.
Vi har tillstånd och är verksamma med assistansgrupper över hela Sverige, från Gällivare och ända ned till Helsingborg. Vårt kontor är beläget i Täby, strax norr om Stockholm.
Vi är vad vi heter.
Om arbetet
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad - både i någons vardag och i ett större sammanhang? Då har du kommit till rätt annons!
Beskrivning
Jag söker nu en personlig assistent (eller två) som vill ha ett meningsfullt och varierat arbete där du blir en viktig del av både min vardag och mitt samhällsengagemang. Just nu håller jag på att återuppta mitt arbete inom lokalpolitiken, vilket innebär att en del av arbetet kommer bestå av att följa med på kvällsmöten, oftast med start runt kl. 18. Din roll vid dessa tillfällen är att finnas nära till hands, observera och vid behov på ett lugnt och diskret sätt erbjuda stöd - det är därför viktigt att du har en god känsla för situationer och kan avgöra när du ska kliva fram och när du ska vara mer i bakgrunden.
I hemmet handlar arbetet om att skapa struktur i vardagen. Efter en olycka fungerar inte min hungerkänsla som den ska, vilket innebär att du behöver påminna mig om att äta minst en gång om dagen, samt kunna handla och laga enklare mat. Du hjälper även till med vanliga hushållssysslor. Jag arbetsleder själv och ger tydliga instruktioner, och det förekommer inga tunga manuella lyft.
Mer om arbetet
En viktig del av arbetet är också att kunna ta sig mellan olika platser. Körkort är därför i princip ett krav, och det är en stor fördel om du har god lokalkännedom i Växjö eller känner dig trygg med att använda GPS, då jag själv har svårt att orientera mig. Min kommunikation kan ibland variera i tonläge när jag blir trött, men det är en del av min situation och inget personligt - därför är det viktigt att du är trygg, har tålamod och kan ta saker med lugn.
Tjänsten kan antingen vara en deltidstjänst för dig som vill ta ett större ansvar, eller delas mellan två personer. Vidare så behöver ni i gruppen själva kunna samordna schemat och ha en fungerande kommunikation, till exempel via sms, kring var jag befinner mig och när arbetsdagen förväntas avslutas.
Jag söker dig som är lyhörd, självständig och har en god social fingertoppskänsla. Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en roll där du ibland är aktiv och ibland mer observerande. För rätt person är detta ett arbete som erbjuder både variation, ansvar och möjlighet att vara en del av något större.
Känner du att det här skulle passa dig är du varmt välkommen att höra av dig - jag ser fram emot att hitta rätt person för ett långsiktigt och bra samarbete.
Vem söker jag?
Du är en trygg, lyhörd och självständig person som:
Har god social fingertoppskänsla
Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
Gillar ett arbete med både ansvar och frihet
Trivs i en roll där du ibland är aktiv - och ibland mer observerande
Vi har ett fungerande schema och erbjuder en fast schemarad på 5 pass á 13h varannan vecka. Detta kan fördelas på en person eller mellan två personer beroende på vilka som söker tjänsten/önskemål/flexibilitet.
Enligt kundens önskemål så söker vi endast kvinnor till denna tjänst. Vi har sedan tidigare personliga assistenter som är män och önskar en jämn fördelning i gruppen.
B-körkort är ett krav för att kunna söka denna tjänst.
På grund av innehåll i vissa förekommande arbetsrutiner och moment så begär vi kopia från belastningsregistret samt misstankeregistret, max 1 månad gamla. Utdraget beställs digitalt via Polisens hemsida och skickas sedan till oss.
Kompetenser och kvalitéer som vi kommer att prioritera
God lokalkännedom i Växjö alternativt god förmåga att navigera via GPS i telefonen.
God fingertoppskänsla och lyhörd
Erfarenhet med att arbeta längre arbetspass (13h), men också kunna vara flexibel för kortare arbetspass vid behov.
Ser denna möjlighet som något långsiktigt och där ditt privatliv stämmer överens med att jobba skift, längre arbetspass samt längre ledighet varannan vecka.
Känner du att detta arbete låter intressant samt att du kvalificerar dig på alla punkter så vill vi gärna att du kontaktar oss. Vi håller intervjuer fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - så skicka in din ansökan redan nu!
Vi önskar att ni söker tjänsten enligt anvisningar i annonsen. Telefonsamtal undabedes, men har ni frågor om tjänsten så är ni varmt välkomna att höra av er via mail till ansvarig kontaktperson.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@familjen.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PVX2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Familjen utan gräns AB
http://www.familjen.nu
För detta jobb krävs körkort.
Familjen AB
9825498