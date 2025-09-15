PA med hjärta, energi och äventyrslust SEK 200/tim
2025-09-15
Personlig Assistent - Med hjärta, energi och äventyrslust
Jag heter Tom och bor på Gotland. Jag är entreprenör, äventyrare och filmskapare - tidigare grundare av radiostationen Bandit Rock. Efter en nackskada är jag nu C4-tetraplegiker och söker en personlig assistent som kan hjälpa mig leva ett aktivt liv, både hemma och på resande fot.
Om jobbet:
Du hjälper mig med dagliga behov som hygien, måltider och träning. Du ansvarar även för praktiska saker i hemmet och fungerar som mina "armar" vid projekt, resor och kreativa uppdrag. Jag har flera pågående projekt, bl.a. ett äventyrs-RV och en filmproduktion. För rätt person kan detta bli mer än bara ett jobb - det kan bli en livsstil.
Vi söker dig som:
• Är energisk, ansvarstagande och trygg i dig själv
• Är bekväm med närhet och personlig omvårdnad
• Har körkort och gärna tillgång till bil
• Är teknisk, nyfiken och gillar att lösa problem
• Har möjlighet att resa och vara flexibel med tider
• Gillar människor, hundar, och livets kaos ibland
Meriterande men inte krav:
• Erfarenhet av assistans, vård, film/media, träning eller resor
• Du kanske är i 20-40-årsåldern och letar efter något annorlunda
• Du kanske till och med vill bo deltid hos mig (bostad kan ordnas)Publiceringsdatum2025-09-15Anställningsvillkor
Behovsanställning med god lön enligt överenskommelse. Möjlighet till mer timmar och längre uppdrag om det fungerar bra.
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till tom@pernilla.org
Berätta gärna vem du är, vad du drömmer om och varför detta väcker din nyfikenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: tom@pernilla.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jag är perfekt!". Arbetsgivare Mc Alevey, Thomas
, http://pernilla.org
Västerhejde Ygnevägen 11 (visa karta
)
622 61 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mc Alevey Thomas Kontakt
Thomas McAlevey tom@pernilla.org Jobbnummer
9507699