På jakt efter en nyckelfunktion på skola? Vi söker en administratör!
Partille kommun / Administratörsjobb / Partille Visa alla administratörsjobb i Partille
2025-12-24
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Till oss på den administrativa enheten inom Utbildningsförvaltningen söker vi nu en administratör med inriktning bemanning!
Vi söker en administratör som ansvarar för vikarieanskaffning och som trivs med att arbeta serviceinriktat, strukturerat och i nära samarbete med skolans personal.
Vi välkomnar dig som motiveras av att ha en nyckelfunktion på skolan där du självständigt får driva ditt arbete och där ditt administrativa stöd både är efterfrågat och uppskattat. För att trivas hos oss behöver du således uppskatta att ha många sociala kontakter under din arbetsdag och ha en hög servicenivå.
Som administratör med ansvar för vikarieanskaffning har du en central roll i skolans dagliga verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
- Ansvara för vikarieanskaffning vid kortidssjukfrånvaro
- Säkerställa att rätt vikarie tillsätts utifrån verksamhetens behov
- Rekrytera timvikarier
- Ha daglig kontakt med vikarier, lärare, administrativa kollegor och skolledning
- Personaladministration
- Bidra till utveckling och förbättring av rutiner kring vikariehantering
- IT-administration för elevverktyg
- Ge administrativt stöd till skolledningen vid behov
Övrig administration i Utbildningsförvaltningens IT system kan bli aktuellt.Publiceringsdatum2025-12-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning samt mycket goda kunskaper i Officepaketet. Du är en van systemanvändare och har tidigare erfarenhet av att arbeta i system som Heroma, SharePoint/Teams, Skola 24 eller liknande. Erfarenhet av rekrytering och bemanning är meriterande, liksom tidigare arbete inom skola eller inom ett serviceyrke.
Som administratör hos oss behöver du kunna planera, organisera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tycker om att samarbeta med andra och har en fallenhet för att skapa och vårda relationer. För dig är det en självklarhet att agera serviceinriktat med vilja och förmåga att ta egna initiativ, hjälpa andra och leverera lösningar genom att ligga steget före. Du kommer att ha en nyckelfunktion när det gäller att lösa de snabba puckarna men också stödja enheten med planering.
Känner du att beskrivningen stämmer in på dig så vill vi gärna att du söker! Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Din nya arbetsplats
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet - från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik
Vi erbjuder dig ett varierat arbete i en roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans med rektorer och lärare i organisationen. På skolan arbetsleds du av rektorer men du tillhör den administrativa enheten med egen enhetschef. Detta möjliggör att du också ingår i ett sammanhang med 25 andra administratörer på Utbildningsförvaltningen som stöttar varandra och hjälps åt att förbättra våra administrativa processer.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering.
Är du nyfiken på vilka utvecklingsarbeten som pågår i våra verksamheter inom skola och förskola i kommunen? Kika här: https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
UF, Kvalitet stöd och utveckling, Administrativa enheten Kontakt
Magdalena Tavakol - Enhetschef magdalena.tavakol@partille.se 031-7921124 Jobbnummer
9663651