P 7 söker soldater till Tungtransportpluton
Försvarsmakten / Militärjobb / Lund Visa alla militärjobb i Lund
2026-04-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Södra skånska regementet P 7 söker soldater till Tungtransportpluton
Vill du ha ett meningsfullt och utmanande arbete där du bidrar till Sveriges och vår omvärlds säkerhet? Har du dessutom ett fordonsintresse och vill ta dig an logistiska utmaningar? Då kan det vara dig vi söker!

Om tjänsten
Södra skånska regementet P 7 söker just nu soldater till tungtransportpluton som är en del av 7.kompani på Pansarbataljon. Kompaniet består av en tungtransportpluton och en stridsvagnspluton, samt bedriver grundutbildning av värnpliktiga.
Till tungtransportplutonen söker vi förare, tillika tungtransportsoldater. I tjänsten som tungtransportsoldat är du en del av Försvarsmaktens operativa transportförmåga, vilket innebär att du kommer genomföra längre transporter inom landet. Plutonen genomför transporter som en del i krigsförbandet, men även inom den vardagliga tjänsten. Det är en dynamisk arbetsplats som kräver en förmåga till självständigt arbete och ansvar i rollen som förare och soldat. På sikt kan du komma att få chansen att utgöra ett utbildningsstöd för fordonsutbildning av värnpliktiga. Under våren kommer delar av den redan anställda plutonen utgöra en del av LNLV i Lettland, vilket kan komma att bli en återkommande uppgift.Kvalifikationer
Svenskt medborgarskap
Genomförd och godkänd militär grundutbildning (GMU/Värnplikt)
Militärt förarbevis Tung lastbil (TLB) samt tung släpvagn eller körkort CE.
Meriterande kompetenser
Militär utbildning inom TOLO/ Logistik
Vapenutbildningar
Militär utbildning GBU
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid med en provanställning på 6 månader
Individuell lönesättning tillämpas
Arbetsort: Revingehed
Tillträdesdatum: 2026-08-03
Information rekryteringsprocess
Alla som är aktuella för tjänsten ska genomgå anställningsintervju, fystester med godkänt resultat och säkerhetsprövningsintervjuer. Går man därefter vidare i rekryteringsprocessen behöver man genomföra tjänstbarhetsbedömning för anställning. Intervjuer samt fystester är planerade att utföras lördag 2026-05-30. Urval sker löpande, därför kan kallelse skickas nära inpå testtillfället. Vid frågor kring rekryteringsprocessen maila till p7-pbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O: of-p7@mil.se
OFR/S: Senadin.sela@mil.se
SEKO: Sven-Erik.Borg@mil.se
SACO: saco-revinge-p7@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-18. Din ansökan ska minst innehålla CV, personligt brev, militära betyg och vitsord, samt övriga intyg som är relevanta för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Södra skånska regementet P 7 , Revingehed (visa karta
)
247 82 REVINGEHED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9864163