P 7 Söker Soldater För Tjänstgöring På 71.bataljon Och Lnlv27
OM TJÄNSTEN
Vill du ha ett meningsfullt och utmanande arbete där du bidrar till Sveriges och vår omvärlds säkerhet?
Vill du dessutom vara med och bemanna Sveriges bidrag till NATO i Lettland? Då kan detta vara
något för dig!
Södra skånska regementet P 7 rekryterar nu soldater till 71.bataljon, som i dagsläget har huvudsaklig
inriktning att bemanna Sveriges bidrag till den multinationella brigaden i Lettland (LNLV27). Tjänsten
innebär en anställning på P 7, 71.bataljon där du kan få vara del av en historisk uppgift för
regementet, Försvarsmakten i stort och bidra till Sveriges verksamhet inom ramen för NATO.
Vi söker dig som har genomfört grundutbildning med godkända betyg och vill fortsätta din karriär inom
Försvarsmakten på P 7.
Soldatbefattningar 71.bataljon
710.stabsunderstödskompaniet
Vagnchef luftvärnskanonvagn
Eldledare luftvärnskanonvagn
Radaroperatör luftvärnskanonvagn
Stridsfordonsskytt luftvärnskanonvagn
Besättningar till stridsfordon (vagnchef, förare)
Besättningar till granatkastarpansarbandvagn (vagnchef, förare, laddare)
B-plats/reksoldater
Rekognosceringsgruppchefer
Batteriplatsgruppchefer
Bandvagnsförare
Ledningssoldater
Stabsassistenter
Informationssystemssoldater
Lastbilsförare
Packgruppssoldater
Spaningssoldater
Spaningsgruppchefer
715. trosskompaniet
Bandvagnsförare
Sjukvårdsgruppchefer
Sjukvårdssoldater
Förare sjukvårdsgrupp
Försörjningssoldater
Tanknings- och laddningsgruppchefer
Tanknings- och laddningssoldater
Mekaniker stridsfordon 90
Mekaniker stridsvagn 122
Mekaniker hjulfordon
Mekaniker bandvagn
Mekaniker pansarterrängbil 360
Bärningssoldater
Signalmekaniker
Lastbilsförare
Ledningssoldater
Lätt personterrängbilsförare
Packgruppssoldater
Packgruppchefer
Närskyddssoldater
Närskyddsgruppchefer
RM soldater
711.pansarskyttekompaniet
Besättningar till pansarterrängbil 360 (förare, skytt)
Skyttegruppchefer
Skyttesoldater
Stridssjukvårdare
Signalister
Eldledningssoldater
Packsoldater
Mekaniker
712.pansarskyttekompaniet
Skyttegruppchefer
Skyttesoldater
Signalister
Eldledningsbiträden
Packsoldater
Mekaniker
Besättningar till stridsfordon 90 (vagnchef, förare, skytt)
713.stridsvagnskompaniet
Besättningar till stridsvagn 122 (vagnchef, förare, skytt, laddare)
Besättningar till bärgningsbandvagn 120 (vagnchef, förare, bärgningssoldat)
Har du en befattningsutbildning enligt ovan, då kan det vara dig vi söker. Det finns inte möjlighet att
utbilda till ny befattning utan du söker med den grundutbildning du har genomfört.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Nuvarande planeringsinriktning är att av bataljonen genomför verksamhet inom ramen för LNLV.
Verksamheten omfattar inledningsvis ett träningsskede i Sverige under hösten 2026, därefter
verksamhet i Lettland under våren 2027. Slutligen genomförs avslutningsskede av LNLV och därefter
fortsätter anställningen som GSS/K som en del av förbandet på P 7.
KRAV Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
• Svenskt medborgarskap
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning mot aktuell befattningDina personliga egenskaper
• Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt
den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde,
rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
INFORMATION OM ANSTÄLLNING
Anställningsform
Anställning kommer att erbjudas som GSS/K
IMI-avtalet kommer att tillämpas vid rotation till Lettland
Anställningen innebär att du kommer bli krigsplacerad på P 7, vid krigsförbandet som du anställs vid.
Tillträde 2026-07-30 (torsdag v631)
Ersättning
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning. Vid rotation till Lettland tillämpas IMI-avtalet, vilket
innebär att lönen utgörs av grundlön x 1.3 + 12000 kr per månad, med utlandstillägg om 4500 kr per
månad, barntillägg om 4000 kr per månad, samt insatstillägg som kan revideras varje år (i dagsläget
2800 kr per månad).
REKRYTERINGSPROCESSEN
Alla som är aktuella för tjänsten ska genomgå fystester och säkerhetsprövningsintervjuer. Går man
därefter vidare i rekryteringsprocessen behöver man genomföra tjänstbarhetsbedömning för
anställning och för insats. Tester är planerade att utföras helgen v23. Urval sker löpande
och därför kan kallelse skickas nära inpå testtillfället. Annat testtillfälle kommer inte att erbjudas.
Vi frågor kring rekryteringsprocessen maila till p7-pbat-s1@mil.se
.
Fackliga företrädare
OFR/O: of-p7@mil.se
OFR/S: Senadin.sela@mil.se
SEKO: Sven-Erik.Borg@mil.se
SACO: saco-revinge-p7@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-18. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev, militära betyg samt andra intyg som är relevanta för tjänsten. Så ansöker du
