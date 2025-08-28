Övertandsköterska till Folktandvården Västmanland AB, Kungsör
2025-08-28
Vill du arbeta som övertandsköterska och vara delaktig i verksamhetsplanering och kvalitetsarbeten? Vill du vara en del av ett engagerat och professionellt team, och göra skillnad för varje patient - varje dag? Hos oss får du använda din kompetens fullt ut i en dynamisk miljö präglad av respekt, arbetsglädje och framåtanda. Gemensamt förverkligar vi vår vision, "Tillsammans - för hela familjens munhälsa".Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som övertandsköterska är du delaktig i verksamhetsplanering och arbetsorganisation. Du kommer att medverka i förändrings- och kvalitetsarbeten, kliniska såväl som administrativa. Du har ett medansvar i personalfrågor, administration och dokumentation, samt är behjälplig i avvikelsehantering, ansvarar för beställning av varor och material och hanterar fakturor.
Övertandsköterskan ingår i ett arbetsledande team tillsammans med klinikchefen och ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt givna riktlinjer. Arbetsuppgifternas omfattning kan variera, du arbetar både administrativt och kliniskt.
Om arbetsplatsen
Folktandvården Kungsör är en liten och trivsam klinik. Här arbetar idag 3 tandläkare, 1 tandhygienist och 4 tandsköterskor. I moderna och välkomnande lokaler har vi gemensamt skapat förutsättningar för samverkan i team utöver det vanliga. Vi är otroligt stolta över att så många barn-, ungdomar- och vuxna patienter från när och fjärran har valt oss. Nu hoppas vi att du som är tandsköterska vill bli ytterligare en del av vårt team.
En god prestation förutsätter att du trivs och mår bra på jobbet, därför erbjuder vi dig bland annat följande förmåner:
• Individuellt utformat introduktionsprogram för att du ska utvecklas och bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på Region Västmanlands fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag, 3000 kr/år
Läs gärna mer om dina förmåner på: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten.
Vill du läsa mer om oss får du gärna besöka vår hemsida: Din glädje vår stolthet - Region Västmanland Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandsköterskeexamen och du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god datavana och en mycket god administrativ förmåga. Kvalitet och effektivitet genomsyrar ditt arbete. Du arbetar med en hög ambitionsnivå och värdesätter förståelse, respekt och omtanke. Vidare är vår förhoppning är att du som söker, precis som vi, tycker det är roligt att hela tiden utvecklas och att utveckla.
Eftersom du i arbetet kommunicerar med patienter, närstående, kollegor och i vissa fall myndigheter är det viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsten som övertandsköterska omfattar ett treårigt förordnande med möjlighet till förlängning. En tillsvidareanställning utifrån din tandvårdsutbildning utgör grunden för anställningen med placering på kliniken.
Tjänsten är på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 september 2025
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Klinikchef
Walat Murshed Alyousef walat.murshed.alyousef@regionvastmanland.se 021-481 83 34 Jobbnummer
9480041