Övertandläkare till specialistkliniken för pedodonti

Vill du göra skillnad för barn och unga inom specialisttandvård? Vi söker en specialist i pedodonti som vill bli en del av vårt engagerade team och bidra till trygg och kvalitativ vård för våra patienter.
Din arbetsplats
Vi på Specialistkliniken för barn- och ungdomstandvård tar emot barn och ungdomar upp till 18 års ålder på remiss från allmäntandvården och andra vårdgivare. Vi tar emot barn och ungdomar som på grund av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller annat skäl har svårt att ta emot behandling på en vanlig klinik.
Vi som gärna vill bli dina arbetskamrater är två övertandläkare, två assistenttandläkare och fyra tandsköterskor.
I tjänsten ingår klinisk tjänstgöring innefattande utredning och behandling inom pedodontins hela behandlingspanorama, att hålla interna utbildningar samt handledning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har formell specialistbehörighet i ämnesområdet pedodonti. Körkort är önskvärt men inget krav.
Vi tror att du, precis som vi, möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke och att du sätter högt värde på god odontologisk kvalitet och service. Vi vill att du kan samarbeta, verka både självständigt och i team samt tycker om att utvecklas i ditt arbete. Eftersom du i arbetet kommer att kommunicera med patienter, närstående, kollegor och myndigheter är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
