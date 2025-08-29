Övertandläkare i Bettfysiologi och Orofacial Medicin till Hallands sjukhus
Vi utlyser nu övertandläkartjänster i två olika specialistområden: bettfysiologi och orofacial medicin och erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete!
Om arbetet och arbetsplatsen
Som specialisttandläkare leder du ett tandvårdsteam och arbetar med avancerad patientbehandling inom ramen för din specialitet.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att ge befolkningen en god och tillgänglig vård. För närvarande har vi fyra specialister inom Orofacial Medicin anställda hos oss och står inför ett generationsskifte. Inom Bettfysiologi har vi en specialist anställd hos oss.
Specialisttandvården Halland består av två enheter placerade i Halmstad och Varberg, där samtliga odontologiska specialiteter finns representerade. De två utlysta tjänsterna har Halmstad som primär arbetsplats. Kliniken har en lång tradition av utbildnings, forsknings och utvecklingsarbete. Vi bedriver specialistutbildning samt efterutbildning för tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. På kliniken arbetar drygt 80 personer. Vi arbetar mycket multidisciplinärt och har flera forum för terapidiskussion och kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare och har specialistexamen i bettfysiologi eller Orofacial medicin. Är du i slutet av din specialistutbildning är du också välkommen med din ansökan.
Till ansökan ska bifogas Socialstyrelsens legitimationsbevis samt bevis på specialistexamen, CV (inkluderat relevant meritförteckning) och personligt brev.
För att trivas hos oss bör du vara en social och ödmjuk person som sätter patienten i fokus. Vi värdesätter prestigelöshet och ett gott samarbete inom och över ämnesgränserna.
Du ska vara flexibel i ditt arbetssätt och ha ett naturligt gott bemötande mot patienter och medarbetare samt vara lösningsorienterad och tänka i termer av förbättringar och utveckling. Du ska vara kvalitetsmedveten och kunna arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
