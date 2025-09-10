Överläkare välkomnas till Sollentuna psykiatriska mottagning
Region Stockholm / Läkarjobb / Sollentuna Visa alla läkarjobb i Sollentuna
2025-09-10
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Söker du nya utmaningar inom psykiatrisk öppenvård, eller vill du bredda redan befintliga erfarenheter inom området? Vill du, liksom vi, hjälpa människor som har det svårt och som mår psykiskt dåligt? Vi söker dig som har ett stort medmänskligt engagemang och som är driven att hjälpa våra patienter med psykisk ohälsa.
Vi söker nu en specialistläkare i psykiatri till Psykiatri Nordväst med placering på Sollentuna psykiatriska mottagning.
Sollentuna psykiatriska mottagning riktar sig till alla personer över 18 år, folkbokförda i region Stockholm som är i behov av psykiatrisk vård på specialistnivå. Vi är en trevlig arbetsplats med hög kompetens med målet att erbjuda högkvalificerade behandlingar till våra patienter och skapa en arbetsmiljö som känns trivsam och inspirerande för våra medarbetare. Kollegialitet, erfarenhetsutbyte och öppet klimat är något vi lägger stor vikt vid.
På mottagningen är vi uppdelade i två basteam samt ett neuropsykiatriskt utredningsteam. Vi erbjuder behandling till patienter med affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar, personlighetsyndrom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi lägger stor vikt vid bedömning/diagnostik och evidensbaserad behandling där vi erbjuda ett brett behandlingsutbud. Våra team består av sjuksköterskor, psykologer, kurator, rehabkordinator och specialistläkare i psykiatri. Teamen träffas i kortare teammöten närpå dagligen för samarbete kring patienter och vårdgång. Det finns inarbetade arbetssätt och rutiner samtidigt som det finns goda möjligheter till att påverka hur vi jobbar på mottagningen. Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt team i rollen som överläkare.
Psykiatri Nordväst arbetar utifrån visionen "Rätt vård när och där du behöver" och vår värdegrund som består av tre grundläggande värderingar: Patientens fokus, Allas lika värde och Arbetsglädje. Kompetensutveckling är viktigt för oss och alla våra medarbetare har möjlighet att medverka i olika utbildningar och kurser.
Hos oss erbjuds du fina förmåner! Bland annat kostnadsfri öppen sjukvård, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag om 5000 kronor per år samt friskvårdstimma. Läs mer om våra förmåner här.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare i psykiatri ansvarar du för psykiatrisk bedömning, diagnostik och behandling av våra patienter. Vidare ingår handledning av underläkare och ST-läkare i arbetsuppgifterna. Jourarbete ingår i första hand i verksamhetens mellanjourslinje. Vidare är förväntningen att du förmedlar yrkesspecifik kunskap i teamarbetet med övriga personalkategorier.Kvalifikationer
Specialistläkare i psykiatri med klinisk erfarenhet av allmänpsykiatrisk öppenvård. Dokumenterad erfarenhet av medicinskt/kliniskt utvecklingsarbete är meriterande.
Vi ser att du som sökande är flexibel i hur du prioriterar, planerar och utför dina arbetsuppgifter och kan snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har utvecklad förmågan att kunna möta människor med skiftande mående. Du trivs med att arbeta självständigt och strukturera din arbetsdag. Du förmedlar gärna din yrkesspecifika kunskap till övriga personalkategorier. Vi förutsätter ett kompetent kliniskt omdöme, ett professionellt förhållningsätt och samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning där provanställning kan komma att tillämpas. Tillsvidareanställning, heltid 40 timmar per vecka med tjänstgöring måndag- fredag
Då intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden, vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst, Sollentuna psykmottag Kontakt
Linus Andersson, Läkarchef öppenvården 0730670301 Jobbnummer
9502950