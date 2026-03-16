Överläkare till VE reumatologisk vård i Lund/Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-03-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdenhet (VE) reumatologisk vård inom verksamhetsområde (VO) endokrinologi njurmedicin och reumatologi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) ansvarar för såväl bred reumatologisk sjukvård som regionvård av patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar. Regionvården hanterar patienter med komplicerade sjukdomstillstånd från södra sjukvårdsregionen. Sektion reumatologi ansvarar också för barnreumatologi där läkarna är anställda vid sektion reumatologi, men vården bedrivs på Barn- och ungdomssjukhuset (BUS) i Lund. Vi har en vårdavdelning med sex vårdplatser i Lund, reumatologiska öppenvårdsmottagningar i Lund och Malmö inklusive infusionsplatser och reumatologisk dagvård.
Vi bedriver omfattande forskning som spänner från bindvävsbiologi via immunologi och epidemiologi till terapistudier och rehabilitering. Nära samarbetsformer med flera specialiteter finns etablerade och internt arbetar vi i team.
Den snabba utvecklingen inom reumatologi under de senaste åren och väntande pensionsavgångar har lett till att behovet av reumatologer är stort. Kunskapen om bakomliggande orsaker har ökat, vilket lett till utveckling av nya läkemedel och behandlingsprogram med tidig diagnostik och tidigt insatt behandling vid reumatiska sjukdomar.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en överläkare till oss!
Du arbetar främst med mottagningsverksamhet inom öppenvården. Här ansvarar du för undersökning, diagnostisering och behandling. I dina arbetsuppgifter ingår även undervisning av studenter och handledning av ST-läkare. Vidare förväntas du stötta och handleda mindre erfarna kollegor, inte bara ST-läkare utan även nyanställda specialistläkare och andra vårdprofessioner, genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Tjänstgöring på njur- reumatologi- och hudavdelning ingår samt bakjourstjänstgöring inom område reumatologi Sus. Tjänstgöringsort Malmö och/eller Lund. Tjänstgöring kan vara aktuell på båda orterna.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har:
• specialistkompetens i reumatologi
• språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
• heltidstjänstgöring om minst fem år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet samt självständighet inom reumatologi
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter
• disputation
• erfarenhet och intresse för forskning.
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.
Som person är du stresstålig, flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har god patientkontakt och känner stort engagemang i det du gör. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311680". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Jehns Christian Martineus, Sektionschef jehnschristian.martineus@skane.se 046-17 16 09 Jobbnummer
9798483