Överläkare till Stockholms centrum för ätstörningar
2025-11-11
Är du specialistläkare i psykiatri och vill arbeta inom en kunskapstät och specialiserad psykiatrisk verksamhet på Södermalm? Nu när vår verksamhet växer söker vi ytterligare duktiga läkarkollegor till vårt team!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Arbetsuppgifter:
Hos oss står patienten i centrum och vi värnar om att erbjuda evidensbaserad vård enligt rådande riktlinjer. Vi har kontinuerlig dialog med patienterna, anhöriga och varandra för att vården ska utformas på bästa möjliga sätt. Som överläkare hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och subspecialisering. Därutöver sedvanligt läkararbete med somatiska och psykiatriska bedömningar och behandling. Du deltar i patientsäkerhetsarbete, behandlingskonferenser och metodutveckling.
En stor del av arbetet är teambaserat. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta tillsammans med andra för både patienterna och verksamhetens bästa.
Är du intresserad av att lära dig om förfinad metod inom specialiserad psykiatri kommer du utvecklas mycket hos oss. Är du dessutom antingen kunnig inom eller intresserad av ätstörningar och vill utvecklas inom området tror vi att du kommer du att trivas utmärkt hos oss! Det finns möjligheter till visst distansarbete.
Kvalifikationer:
Du är specialistläkare i vuxenpsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri och har ett intresse för, samt god kompetens inom diagnostisk.
Erfarenhet av arbete med patienter med ätstörningar är meriterande men inte ett krav - vi har en stark utbildningsorganisation och många erfarna specialister. Erfarenhet av journalsystemet Take Care är meriterande.
Personliga egenskaper:
Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att dela med dig av din kunskap. Patienternas resa intresserar dig och du är engagerad, ansvarsfull, lyhörd och prestigelös. Du har intresse för utvecklingsfrågor och för att aktivt bidra till verksamhetens utveckling och är kommunikativ och tydlig i både tal och skrift.
Arbetsuppgifterna ställer krav på självständighet, helhetsperspektiv och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, 40 timmar/vecka.
Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Utbildning & lärotillfällen:
Regelbunden fortbildning ser vi som nödvändigt både för att upprätthålla och utveckla egna kompetensen och du kommer att få goda möjligheter till det hos oss.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår
Läs mer om vårt arbetsgivarerbjudande här.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Tillsättning av tjänstenkan komma att ske under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
