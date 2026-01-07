Överläkare till Rättspsykiatri Vård Stockholm
Region Stockholm / Läkarjobb / Upplands Väsby Visa alla läkarjobb i Upplands Väsby
2026-01-07
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) är Sveriges största rättspsykiatriska klinik.
Just nu behöver vi bli fler överläkare på Sektion Nord i Upplands Väsby (Löwenströmska sjukhuset). Här finns sju slutenvårdsavdelningar med integrerad öppenvård. Den ombyggnation som pågår kommer snart resultera i SLSO:s modernaste psykiatrilokaler.
Patienterna har bland annat psykossjukdomar, affektiva syndrom, hjärnskador eller neuropsykiatrisk problematik av svår grad. Inte sällan finns en samsjuklighet med personlighetssyndrom och substansbruk. Vårdtiderna brukar oftast räknas i år snarare än i veckor eller månader. Här finns alltså möjlighet att ta ett helhetsgrepp och verkligen göra skillnad.
Som överläkare leder du det medicinsk-psykiatriska arbetet. Du bedriver diagnostik, behandling och gör riskbedömningar tillsammans med psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Möjlighet till jourtjänstgöring ingår i tjänsten. Forskning uppmuntras, liksom vidareutbildning till att bli specialist i rättspsykiatri.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Erfarenhet av rättspsykiatri är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du arbetar strukturerat, känner dig säker i din yrkesroll och trygg med att fatta beslut. Du har ett professionellt förhållningssätt och gott omdöme även i pressade situationer. Du eftersträvar god kommunikation och samarbete med både kollegor och patienter. Du lägger förutfattade meningar åt sidan och möter nya situationer med nyfikenhet och ödmjukhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Här väntar ett utmanande och stimulerande arbete med utrymme för både personlig och professionell utveckling. Kollegialt stöd och utbildning är viktiga element i verksamheten, varför gedigen introduktion och erfaren mentor utlovas.
Vi har flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans i viss utsträckning. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.Övrig information
Hälso- och sjukvården bygger på respekt för människovärdet. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Vi förutsätter att du som medarbetare hos oss delar dessa värden.
Vi tillämpar alkohol- och drogprovtagning i samband med anställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Rättspsykiatri Vård Stockholm Kontakt
Hannibal Ölund Alonso 08-12349412 Jobbnummer
9672307