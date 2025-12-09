Överläkare till Psykiatriska kliniken i Skaraborg!
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Skövde Visa alla läkarjobb i Skövde
2025-12-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vi söker förstärkning till vår växande klinik - är DU vår nya kollega?
Skaraborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken
Psykiatriska kliniken består av slutenvård, med dygnet runt-öppen akutmottagning, och allmänpsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Falköping, Skövde, Lidköping och Mariestad.
Heldygnsvården består av fyra vårdavdelningar med totalt 58 platser i helt nya och moderna lokaler vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde, samt ytterligare 33 vårdplatser inom rättspsykiatri i Falköping med tillhörande öppenvårdsverksamhet. På kliniken finns även specialiserade mottagningar för nyinsjuknande i psykos (NIP), digital adhd-mottagning, äldrepsykiatri, LARO-behandling, åldersövergripande ätstörningsvård samt hjärnstimuleringsenhet.
Kort sagt - Psykiatriska kliniken på Skaraborgs sjukhus erbjuder psykiatrisk vård inom samtliga psykiatrins diagnosområden!
På kliniken har vi ett växande utbildningsuppdrag där vi utbildar kandidater från Göteborgs universitet, sjukhusets samtliga AT- och BT-läkare samt randande läkare från andra specialiteter. Vi har senaste åren fått genomgående toppbetyg, vilket kontinuerligt attraherar nya ST-läkare. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra processer och jobbar målmedvetet för att uppnå full läkarbemanning.
Forskning har blivit allt viktigare på kliniken och ambitionen är att bli en universitetsenhetsklinik (USVE). Flera intressanta projekt pågår och den kliniknära forskningen stimulerar utvecklingsarbetet på kliniken.
Vi söker förstärkning till vår växande klinik!
Vill du vara med och bygga en av Sveriges bästa psykiatriska kliniker? Vi söker nu en överläkare som vill ingå i vår läkargrupp som idag består av ca 45 medarbetare. Psykiatriska kliniken på Skaraborgs sjukhus växer och utvecklas ständigt och därför behöver vi Dig som ny medarbetare som vill vara med och utveckla vården framåt.
Vi är lyhörda för dina önskemål avseende arbetsort och enhet. Bakjoursarbete ingår som regel i arbetet som överläkare.
Ett liv i Skaraborg präglas av fantastisk natur, trygghet och enkelhet. Kliniken erbjuder en konkurrenskraftig lön och flexibilitet för individuella önskemål och behov. Hos oss kommer Du att uppleva korta beslutsvägar, högt i tak, plats för fortbildning, ambition och en nybyggaranda med sikte på att bygga en av Sveriges bästa psykiatriska kliniker.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom området psykiatri. Meriterande är tidigare erfarenhet som överläkare. Som person har du mycket god samarbetsförmåga. Du kan även planera, organisera, prioritera och driva ditt eget arbete såväl som leda andra på ett bra sätt. Du har ett gott omdöme och kan kommunicera på ett tydligt sätt.
Vi lägger mycket stor vikt vid att du som person har egenskaper som väl passar in i vår verksamhet, din förmåga att handleda, sprida kunskap samt viljan att samarbeta.Övrig information
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
Intervjuer pågår löpande.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Läkare Verksamhetsområde 6 Kontakt
Sara Ekström, enhetschef 0510-484404 Jobbnummer
9634850