Överläkare till Psykiatrisk specialistmottagning Värmdö
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 1000 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Nu står vi inför en ny epok! Under hösten 2025 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla psykosöppenvårds - och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Psykiatrisk specialistmottagning Värmdö söker nu en engagerad specialistläkare/överläkare!
Om Psykiatrisk specialistmottagning Värmdö
Mottagningen i Värmdö är en allmänpsykiatrisk verksamhet, vilket innebär att vi bedömer, utreder och behandlar patienter med de flesta psykiatriska diagnoser, med vårt geografiska upptagningsområde som bas. Mottagningen är välbemannad och kan erbjuda ett brett sortiment av psykologiska behandlingsinsatser, och neuropsykiatrisk utredning utan långa köer. Vi har ett nära samarbete med primärvård, beroendemottagning och socialtjänst i kommunen.
Mottagningen är belägen nära det idylliska Gustavsbergs hamn, med goda pendlingsförbindelser, ca 30 minuters restid med buss från Slussen. Det finns flera restauranger, caféer och naturen är nära.
Ditt arbete som specialistläkare/överläkare
Som specialistläkare/överläkare är du ansvarig för dina patienters vård och har ett övergripande ansvar för deras behandling i linje med diagnosspecifika vårdprocesser. Samarbetet med andra yrkeskategorier karakteriseras av flexibla och informella konsultationer när det är påkallat. Du förväntas även kunna handleda läkare under utbildning. Du samverkar nära med vårdgrannar och andra aktörer utifrån den enskilda patientens behov. Du bidrar aktivt till mottagningens utveckling. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Våra förväntningar på dig
Du drivs av viljan att ge den bästa vården till de som behöver den mest. Du trivs i det differentialdiagnostiska arbetet och att identifiera rätt insats till rätt person. Du är engagerad i din egen fortbildning och kompetensutveckling och bidrar till mottagningens ständiga utveckling. Du bidrar till den goda arbetsmiljön och är bra på att kommunicera och samverka med kollegor, patienter, och vårdgrannar. Du arbetar effektivt, strukturerat och självständigt och kan vara flexibel i ditt arbetssätt.
Vidare är du legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Erfarenhet av allmänpsykiatrisk öppenvård, ser vi som meriterande. Goda språk- och datorkunskaper är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid 40h/vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder möjligheten att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
