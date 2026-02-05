Överläkare till Psykiatrisk avdelning 30 Nacka, Psykosvård Stockholm
Region Stockholm / Läkarjobb / Nacka Visa alla läkarjobb i Nacka
2026-02-05
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Haninge
, Enköping
eller i hela Sverige
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.
Vill du arbeta i en verksamhet som satsar långsiktigt på kvalitet, evidens och jämlik vård för personer med psykossjukdom? Vi söker nu en överläkare till Psykiatrisk avdelning 30 vid Nacka sjukhus, som från februari 2026 ingår i den nya gemensamma verksamheten Psykosvård Stockholm.
Om Psykosvård Stockholm
Psykosvård Stockholm är en ny sammanhållen verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), där psykosvården samlas under en gemensam ledning. Genom att samla resurser och kompetens skapas bättre förutsättningar för evidensbaserad, personcentrerad och jämlik vård för personer med psykossjukdom.
Verksamheten bedrivs i linje med nationella vårdförlopp, Socialstyrelsens riktlinjer och strukturerade vårdprocesser. Målet är att stärka hela vårdkedjan från akuta skeden till långsiktigt stöd samt att minska skillnader i vårdutbud och öka tillgången till samordnade insatser för patienter och närstående. Patientsäkerhet, kvalitet, kompetensutveckling och forskning är centrala delar i uppdraget.
Om Psykiatrisk avdelning 30
Psykiatrisk avdelning 30 är en heldygnsvårdsavdelning med 16 vårdplatser och inriktning mot psykossjukdom. Avdelningen öppnade 2019 och vårdar patienter med komplexa och akuta psykiatriska tillstånd.
Vården bedrivs av multiprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, skötare, kurator och medicinsk sekreterare. Arbetet utgår från evidensbaserad diagnostik och behandling samt diagnosspecifika vårdprocesser.
Avdelningen arbetar strukturerat med personcentrerad vård och har implementerat Safewards som ett evidensbaserat arbetssätt för att förebygga hot, våld och tvångsåtgärder. Arbetet kompletteras med lugnande strategier, Lugna rummet samt hot- och våldsprevention utifrån Bergenmodellen.
Ditt uppdrag som överläkare
Som överläkare har du ett övergripande medicinskt ansvar för vård och behandling på avdelningen. Du genomför psykiatriska bedömningar och utredningar, ansvarar för behandlingsbeslut och bidrar till kontinuitet och medicinsk kvalitet i vården.
Du arbetar i nära samverkan med övriga professioner inom avdelningen, öppenvård, närstående och andra vårdgrannar. Du förväntas bidra aktivt till verksamhetens utveckling inom ramen för Psykosvård Stockholm. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som:
är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri
har intresse för och gärna erfarenhet av psykosvård och slutenvård
trivs med tvärprofessionellt samarbete och kunskapsdelning
har intresse för utvecklings- och förbättringsarbete
arbetar strukturerat, evidensbaserat och personcentrerat
har god svenska i tal och skrift samt god datorvana
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder
Tillsvidareanställning, heltid 40 timmar/vecka.
Ett meningsfullt arbete i en ny och sammanhållen psykosvårdsorganisation.
Goda möjligheter till professionell utveckling och delaktighet i verksamhetsutveckling.
En arbetsmiljö med fokus på samarbete, patientsäkerhet och kvalitet.
Förmåner såsom flextid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag om 5 000 kr per år.
Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykosvård Stockholm, Psykiatrisk avdelning 30 Nacka Kontakt
Marcus Mode 08-12368437 Jobbnummer
9725319