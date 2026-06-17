Överläkare till Psykiatri Nordväst, Öppenvårdssektionen
Region Stockholm / Läkarjobb / Danderyd Visa alla läkarjobb i Danderyd
2026-06-17
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Välkommen som överläkare till Psykiatri Nordväst, Öppenvårdssektionen, med huvudsaklig placering som medicinskt ansvarig läkare på Borderlineenheten
Vi söker en överläkare med huvudsaklig placering på Borderlineenheten. Tjänsten kommer även att innebära placering cirka en dag i veckan, motsvarande 20–30 procent, på OCD-enheten. Fördelningen av tiden kan komma att förändras beroende på klinikens behov. I tjänsten ingår medicinskt ledningsansvar på både Borderlineenheten och OCD-enheten.
Borderlineenheten är en specialiserad enhet inom Psykiatri Nordväst som bedriver DBT, dialektisk beteendeterapi. På enheten behandlas patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom samt andra patienter med självskadebeteende eller svårigheter med känsloreglering, där psykologisk behandling grundad på DBT bedöms vara till gagn för patienten. Enheten befinner sig just nu i ett spännande utvecklingsarbete där även behandling av komplex PTSD kommer att utgöra en stor del av behandlingsutbudet.
Som överläkare på Borderlineenheten ingår du i vårt DBT-team och har ett nära samarbete med psykologer och enhetschef. Du kommer, i samarbete med enhetschef, att bidra till att utveckla enheten utifrån rådande evidens och i samklang med klinikens behov.
OCD-enheten är en specialiserad enhet som bedriver bedömning och behandling av tvångssyndrom och relaterade tillstånd, såsom OCD, BDD, DTM/TTM, samlarsyndrom och tics/Tourettes syndrom. OCD-enheten är en mindre behandlingsenhet där psykologisk behandling utgör kärnan i verksamheten. Uppdraget som överläkare innebär bedömning och medicinsk behandling i de fall patienterna bedöms vara i behov av läkarkontakt. Vi ser i dagsläget över hur enhetens behandlingsutbud för ångestsyndrom kan utökas för att nå fler patientgrupper.
Vi arbetar enligt Region Stockholms vårdprocesser och är måna om att anpassa den vård vi erbjuder med ett patienten i fokus-arbetssätt.
Båda verksamheterna flyttar under sommaren till nya, fina och nyrenoverade lokaler på S:t Eriksgatan 125. Där kommer vi att sitta i samma hus som flera av Psykiatri Nordvästs andra mottagningar. Vi söker nu dig som vill vara med och bidra till att bygga upp vår verksamhet på vår nya adress.
Förutom ovanstående arbetsuppgifter ingår handledning av underläkare och ST-läkare. I tjänsten ingår även deltagande i klinikens jourverksamhet.
Du är specialistläkare i psykiatri med ett genuint intresse för, och erfarenhet av, patientgrupperna. Du trivs med att arbeta i team och med evidensbaserad psykiatrisk diagnostik och behandling. Erfarenhet av utvecklingsarbete är meriterande.
Vi söker dig med god samarbetsförmåga, lyhördhet, engagemang och gott kliniskt omdöme. Du känner tillfredsställelse i patientmöten och i att samverka med andra personalkategorier, både inom enheten och mellan våra mottagningar, för att ge så god vård som möjligt till varje patient.
Anställningsformen är tillsvidareanställning på 100 procent, heltid 40 timmar per vecka.
Vi erbjuder generösa förmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, flera försäkringar samt utökat antal semesterdagar för dig som är över 40 år.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst, Öppenvårdssektionen Kontakt
Läkarchef Öppenvården
Linus Andersson linus.andersson@regionstockholm.se 0730670301 Jobbnummer
9968683