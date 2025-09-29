Överläkare till Palliativ medicin, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Läkarjobb / Örnsköldsvik Visa alla läkarjobb i Örnsköldsvik
2025-09-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamheten Palliativ medicin är fördelad på 5 orter, Örnsköldsvik, Sundsvall, Sollefteå, Härnösand/Timrå och Ånge. Nu söker vi en överläkare till teamet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående.
Överläkare till Palliativ medicin, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss kommer du vara stationerad på palliativ medicin i Örnsköldsvik. Förutom arbete i Örnsköldsvik, innefattar tjänsten även arbete i Härnösand/Timrå och Ånge, Örnsköldsvik, vid frånvaro för ST-läkares randning och semester. Vi erbjuder:
Ett fritt och ansvarsfullt arbete med trevliga arbetskamrater
Möjlighet till utveckling
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom palliativ medicin
Har minst tre års klinisk heltidstjänstgöring efter erhållen specialistkompetens inom aktuell basspecialitet
Har förmåga att tjänstgöra ensam som bakjour i egen specialitet
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har grundläggande kunskaper i engelska
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har utbildning inom specialiserad palliativ vård
Har haft definierat medicinskt ansvar- och eller kunskapsområde
Har undervisnings- och/eller handledarerfarenhet
Har erfarenhet eller utbildning inom ledarskap och administration
Har disputerat, gärna med aktiv forskning inom relevant ämnesområde
Har andra relevanta forskningsmeriter
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Margareta Eurenius +4661184265 Jobbnummer
9529994