Överläkare till neuropsykiatrisk mottagning i Södertälje
2025-12-23
Välkommen till en liten klinik med korta beslutsvägar endast en halvtimmes bussresa från Liljeholmen.
Här har du möjlighet att påverka både din egen och verksamhetens utveckling. Med cirka 200 medarbetare är det lätt att lära känna hela organisationen som kännetecknas av ett närvarande ledarskap och gott samarbete enheter emellan.
Hos oss får du möjlighet till extern och intern vidareutbildning. Vi erbjuder även friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag utöver andra förmåner som erbjuds regionanställda. Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Vi är en allmänpsykiatrisk enhet som behandlar patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism samt psykiatrisk samsjuklighet. Vi finns på Södertälje sjukhusområde.
På enheten arbetar idag sex specialistläkare/överläkare och sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, undersköterskor samt administratörer. Enheten har även kontinuerligt AT- och ST läkare placerade med handledningsbehov. Vi arbetar i team där olika perspektiv tas tillvara för att på bästa sätt behandla och stödja målgruppen.
Vi erbjuder ett flertal gruppbehandlingar som till exempel Hesslinger, Ha koll, och grupper för fysisk aktivitet. Vi erbjuder även individuella behandlingar utifrån samsjuklighet som KBT och EMDR. Insatser erbjuds utifrån de regionala vårdprogrammen.
Du kommer att ha goda möjligheter till att kunna fördjupa dig i behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i och med att enheten har ett kompetent och engagerat team som arbetar med individanpassade lösningar för att möta olika behov.
Vi har regelbundna läkarmöten på klinik- och enhetsnivå och erbjuder möjlighet till jourtjänstgöring då kliniken har två heldygnsvårdsavdelningar.
Möjlighet till visst distansarbete finns.
Vi söker
Vi värdesätter en god arbetsmiljö och ett nära samarbete mellan yrkesgrupper, över enhetsgränser och med vårdgrannar. Därför söker vi dig med god samarbetsförmåga och som trivs med att dela med dig av din kunskap till andra. Du underhåller dina specialistkunskaper kontinuerligt, är trygg i din profession, har ett gott omdöme och lätt för att skapa förtroendefulla relationer till patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om företaget
Psykiatricentrum Södertälje är en klinik inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Vi finns i lokaler på Södertälje sjukhusområde och i Södertälje centrum. Geografiskt ansvarsområde för vårt uppdrag är Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner, vuxen psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år.
Anställningsvillkor
Arbetstider är mån-fre, 40h/vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av Neuropsykiatriska enhetens MLA Syed Faizi tel 0812367822 eller av Verksamhetschef Joakim Lagerström tel 0812348334.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
