Överläkare till Mottagningen för ätstörning & emotionell instabilitet
2026-01-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vi söker ytterligare en legitimerad överläkare inom allmänpsykiatri till Mottagningen för
ätstörningar och emotionell instabilitet.
Din arbetsplats
Mottagningen för ätstörningar och emotionell instabilitet är en av de subspecialiserade
mottagningar som kvarstår efter den omorganisation vuxenpsykiatrin i Region Värmland
genomgår. På grund av utökat uppdrag och större målgrupp rekryterar vi nu ytterligare en
läkare till mottagningen.
Vårt huvuduppdrag är att behandla patienter med ätstörningar på specialistnivå eller behandling för patienter med emotionell instabilitet på specialistnivå. För att få en sammanhållen vård har vi även ansvar för psykiatrisk samsjulighet under behandlingstiden.
Öppenvårdspsykiatrin kännetecknas av en miljö där all personal gör sitt bästa för att tillgodose god vård och ett arbete med ständiga förbättringar. Gott samarbete och utveckling står alltid i fokus. Anställda erhåller kontinuerlig metodutveckling, handledning, kompetensutveckling och introduktion för nya medarbetare.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära att bedöma, behandla, utreda och följa upp vuxna patienter från 18 år med ätstörningsdiagnos och/eller emotionell instabilitet. Närståendekontakter och viss handledning av personal ingår också i arbetet.
Du deltar i behandlingskonferenser på mottagningen samt metodutveckling. Du förväntas vara aktivt delaktig och drivande i mottagningens utvecklingsarbete samt ha ett nära samarbete med våra samverkanspartners tillsammans med enhetens medarbetare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad överläkare inom allmänpsykiatri. Du behöver vara intresserad av och ha förståelse för behandling i ett terapeutiskt upplägg. Erfarenhet inom ätstörningsvård och/eller DBT kunskaper är meriterande.
Då det kan ingå resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Som person är du utåtriktad och tycker om att ta ansvar tillsammans med övriga teamet med fokus på hög patientsäkerhet och kvalitet i vården. Du har lätt för att anpassa dig till olika omständigheter och ser möjlighet i förändring samt har en god samarbetsförmåga.
Du är en person som är initiativtagande, tydlig och strukturerad och har ett gott pedagogiskt förhållningssätt. Du är uthållig och har förmåga att behålla fokus och kvalitet även i utmanande eller föränderliga situationer.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Psykiatriska specialiteter, Vuxenpsykiatri Kontakt
