Överläkare till Mottagning för unga vuxna
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-09-17
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Nu står vi inför en ny epok! Under hösten 2025 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla öppenvårds- och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Vi på mottagning för unga vuxna söker nu en engagerad överläkare. Varmt välkommen med din ansökan!
Om mottagningen
Mottagning för unga vuxna är en mottagning som arbetar diagnosövergripande med utredning och behandling av unga vuxna mellan 18-23 år. Vi arbetar utifrån regionala vårdprogram med ett brett perspektiv. Samverkan med familj, närstående samt med vårdgrannar, socialtjänst, jobbtorg för unga vuxna och stadsdelarna är av stor vikt.
Mottagningen är belägen vid Globen. Mottagningen är HBTQI-certifierad.
Vi är organiserade i flera multiprofessionella behandlingsteam med läkare, psykologer, sjuksköterskor, administratörer, kuratorer, arbetsterapeut, skötare och rehabkoordinator. Våra mottagningar erbjuder ett brett och varierat vårdutbud med olika behandlingsmetoder.
Ditt arbete som specialistläkare/överläkare
Som specialistläkare/överläkare hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete. Du gör bedömningar och utredningar och ansvarar för vård och behandling. Du samarbetar med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer och arbetar utifrån den enskilde patientens behov. Du bidrar aktivt till mottagningens utveckling. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Våra förväntningar på dig
Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att dela med dig av din kunskap. Du har intresse för utvecklingsfrågor och för att aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Du är flexibel i ditt arbetssätt och kan möta varierande behov. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du har egen drivkraft för att kunna arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna ställer krav på flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt.
Vidare är du legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Goda datorkunskaper är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid 40h/vecka. Tillträde första november 2025 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag. Mer om våra förmåner här: Förmåner (sll.se)
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
