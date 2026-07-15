Överläkare till medicinkliniken och akutmottagningen, Sollefteå
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sollefteå Visa alla läkarjobb i Sollefteå
2026-07-15
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Närsjukvårdsområde Väster har verksamhet för det invärtes medicinska området både inom sluten- och öppenvård. Till Närsjukvårdsområde Västers medicinverksamhet hör planerad mottagning inom AK, allmän internmedicin, endokrinologi, gastroenterologi, kardiologi, reumatologi, neurologi samt nefrologi. I Sollefteå finns möjlighet att jobba inom alla specialiteter men främst finns behov av kompetens inom neurologi, endokrinologi och gastroenterologi samt allmän internmedicin.
Nu söker vi en överläkare med specialistkompetens inom endokrinologi till medicinkliniken och akutmottagningen i Sollefteå. Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning, tillträde 2026-08-31.
ArbetsuppgifterAvdelningsarbete
Mottagningsarbete
Dagbakjour/BJ
Klinisk handledning av våra utbildningsläkare både på AT/BT och ST-nivå
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad läkare med specialistkompetens inom endokrinologi, internmedicin
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperIntegritet
Samarbetsförmåga
Omdöme
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Väster Kontakt
Rekryterande chef
Ulla Karlsson ulla.karlsson1@rvn.se +4662019470 Jobbnummer
10003197