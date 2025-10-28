Överläkare till Heldygnsvården på SCÄ (Danderyd)
2025-10-28
Vår läkargrupp vid SCÄ växer och heldygnsvården ska förstärkas med två nya överläkare som tillsammans ansvarar våra patienter under 18 år.
Vill du arbeta i ett starkt team och forma framtidens heldygnsvård för behandling av ätstörningar? Då är det här en tjänst för dig!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Heldygnsvården är samlad på Danderyds sjukhus och består av tre avdelningar:
Barn och unga - 12 platser.
Unga vuxna - 14 platser, varav 6 för patienter 16-17 år.
Vuxna - 14 platser, varav två för självvald inläggning.
Du blir inte ensam i din roll som överläkare utan arbetar sida vid sida med en annan överläkare vilket ger:
kollegialt stöd - alltid någon att diskutera med.
flexibilitet - ni kan själva utforma hur arbetet ska fördelas.
utveckling - möjlighet att bygga kompetens.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Som överläkare inom heldygnsvården på SCÄ hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och subspecialisering.
Du ansvarar för psykiatriska och somatiska bedömningar, medicinsk behandling samt handledning av kollegor. Du är en nyckelperson i teamet och får stort inflytande över både det kliniska arbetet och verksamhetens utveckling. En stor del av arbetet är teambaserat, så att du tycker om att arbeta tillsammans med andra för både patienterna och verksamhetens bästa ser vi som en självklarhet.
Är du en person som är intresserad av ätstörningar och vill utvecklas inom området kommer du att trivas hos oss!
Vi erbjuder:
en växande och förstärkt specialistläkargrupp med stark teamkultur.
en miljö präglad av högspecialiserad vård, forskning och utbildning.
kontinuerlig fortbildning och möjlighet till metod- och förbättringsarbete.
handledning och klinisk undervisning av yngre kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är specialist i barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri,
trivs med teamarbete och tvärprofessionella samarbeten,
har engagemang och ansvarskänsla samt vill bidra till utveckling.
Erfarenhet av ätstörningsvård är meriterande, men inget krav - vi erbjuder en gedigen introduktion till arbetet, handledning och fortbildning. Även kunskap om KBT-E eller FBT och erfarenhet av journalsystemet Take Care ser vi som meriterande. Dina personliga egenskaper
Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att dela med dig av din kunskap. Du har ett genuint intresse för människor, är engagerad, ansvarsfull och lyhörd.
Du har intresse för utvecklingsfrågor och för att aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har lätt för att samarbeta och kommunicera.
Arbetsuppgifterna ställer krav på självständighet, helhetsperspektiv och ett strukturerat arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga.
Anställningsform:
Heltid, 40 timmar/v. måndag-fredag, dagtid.
Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Läs mer om vårt arbetsgivarerbjudande här
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
